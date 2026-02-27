Ayuda humanitaria
La solidaridad zamorana llega sobre ruedas al pueblo saharaui
El autobús, donado por el Ayuntamiento de la capital, trasladará a los menores hacia las escuelas
La Asociación Zamora con el Sáhara enviará un autobús cargado de ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados saharauis. Además, el vehículo, donado por el Ayuntamiento de Zamora, permanecerá después allí para prestar servicio, especialmente en el traslado diario de los niños y niñas hasta los barracones donde se ubican los colegios.
El autobús viajará cargado con material de primera necesidad, adquiridos gracias a donaciones y a la recaudación de actividades solidarias de la asociación. La Fundación Caja Rural de Zamora también ha contribuido con alimentos, mientras que la empresa de Autobuses Zamora-Salamanca se encargará de la logística.
Durante la presentación, la asociación recordó los lazos históricos entre España y el Sáhara Occidental y reafirmó su compromiso "de muchos años" con el pueblo saharaui. La iniciativa se enmarca también en el hermanamiento impulsado por el Ayuntamiento de Zamora con el pueblo saharaui.
