Conoce la simbología que hay detrás del nuevo cartel de La Cofradía de Jesús Nazareno: nostalgia, homenaje y memoria

Antonio Pedrero Yéboles ha sido el gran ausente durante la presentación del cartel de La Cofradía de Jesús Nazareno. El pintor, a pesar de su gran vinculación con la cofradía, no puedo asistir al evento por problemas de última hora. Por este motivo, Ana Pedrero fue la encargada de llevar a cabo la interpretación de la obra del artista, no sin antes dedicarle unos minutos al recién fallecido Jose Ángel Rivera de las Heras: "Mi padre me pidió que comenzara este discurso con un recuerdo para José Ángel Rivera de las Heras, quien además de colaborador, era un querido amigo".

Ana Pedrero fue la encargada de llevar a cabo la interpretación de la obra del artista. / José Luis Fernández

Interpretación de la obra

La colorimetría empleada en el cartel es uno de los elementos más importantes. Un guiño a las largas horas de la madrugada en las que La Cofradía de Jesús Nazareno recorre las calles de la ciudad de Zamora hasta su llegada a las Tres Cruces, momento crucial del recorrido. Además, el artista busca evocar momentos del pasado a través de la sensación del paso del tiempo sobre el folio.

Presentación del cartel de la cofradía de Jesús Nazareno. / José Luis Fernández

El escenario elegido representa el crucero al que "llega la cofradía desde el año de su fundación", narra Pedrero. Además, el número 375, en la parte superior de póster, simboliza y juega con las siluetas de las cruces de madera que portan los hermanos de la mañana.

El paso elegido para su representación es "La caída" de Ramón Álvarez, "como un guiño y homenaje a Álvarez, no solo en la cofradía, sino también en la Semana Santa de Zamora", sentencia. Por otro lado, la serigrafía empleada "sigue siendo la misma que se ha mantenido en los últimos años", explica.

Noticias relacionadas

Además, desde la cofradía han anunciado que su intención de cara al futuro es la de "agrandar el patrimonio con artistas zamoranos", sentencia.