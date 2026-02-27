Rubén Amón descubre al auténtico Morante

Fenómeno de masas, ídolo contracultural y objeto de representación artística extrema. Todo ello inspira Morante de la Puebla y queda recogido en el último libro del periodista Rubén Amón, titulado "Morante, punto y aparte".

De su último trabajo vendrá a hablar al Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA el autor, que repite visita a la capital, esta vez en viernes, pero sin modificar el horario (20.00 horas) y regresando al paraninfo del Colegio Universitario —una vez finalizada su remodelación— donde ya se celebró el foro de la pasada semana.

Morante de la Puebla sale a hombros por la puerta grande en la plaza de Las Ventas. / EFE

En la cita, el periodista estará acompañado por otro compañero de profesión y gran amante de los toros, Celedonio Pérez, y el torero zamorano Alberto Durán.

Mucho más que un torero

"Morante de la Puebla no es solo un torero. Es un acontecimiento. Una categoría. Una religión civil. Un artista que ha atravesado el tiempo y el toreo hasta convertirse en una figura social, política, estética y cultural de primer orden", se señala en la sinopsis de este trabajo. "La conversión de Morante de la Puebla en fenómeno de masas, en ídolo contracultural, en icono transversal ha coincidido con su temporada más arrebatadora, la de 2025", apunta su autor, Rubén Amón, quien ha querido capturar "el instante, antes de que se disuelva", en un intento por narrar lo que ha pasado con esta figura "sin que nadie haya sido capaz de explicarlo del todo", reconoce.

El denominado "morantismo" no es, para Amón, una moda, "sino un síntoma, un misterio, una forma de entender el arte, la identidad y la nostalgia", describe. Su libro se ofrece como una obra "viva, literaria, crítica y apasionada, que no pretende domesticar a Morante, sino acompañar su enigma". Se unen en una misma obra reflexión e información, con el resultado de un trabajo que mezcla crónica periodística y ensayo.

Largo currículo periodístico

Rubén Amón es periodista y escritor, con una carrera profesional que se inició a los 18 años en Antena 3 Radio. De allí pasó a formar parte de la plantilla de El Mundo, en la sección de Cultura, antes de ser enviado como corresponsal de guerra a los Balcanes. Sus otros destinos fueron Roma y París, escribiendo, además, para diferentes periódicos extranjeros. En su extenso currículo también se incluye columnista y reportero de El País, junto a colaboraciones en radio. Desde 2019, es articulista en El Confidencial.

Además, sus diferentes libros y ensayos publicados durante este tiempo abarcan temáticas tan dispares como los toros, el fútbol, la política y la ópera.