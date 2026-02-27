El PP pide la confianza para que Zamora "siga creciendo en innovación"

Más de 30 millones de euros son los que ha invertido la Junta de Castilla y León, gestionada por el Partido Popular, para promover la innovación en las empresas de Zamora. Dato que destacó Leticia García Sánchez, durante su participación en una mesa informativa en la primera jornada de campaña electoral.

"Queremos explicarle a las personas de Zamora nuestro programa, también contarles lo que hemos hecho estos años y también escuchar las propuestas", resaltó la cabeza de lista de la candidatura popular por Zamora. Acompañada de otros miembros del partido, García puso en valor las fortalezas que tiene la provincia de Zamora, entre las que subrayó la innovación.

"Zamora forma parte de una comunidad autónoma que es líder en muchas cuestiones relacionadas con la innovación. Por ejemplo, Castilla y León es la primera en inversión empresarial, en innovación respecto a la cifra de negocios, o la quinta en inversión en I+D respecto al Producto Interior Bruto de nuestra comunidad autónoma", detalló.

La popular ensalzó también el liderazgo del territorio durante los últimos años en el crecimiento en el índice de innovación europeo. "Con el Partido Popular estos años hemos apoyado el crecimiento de nuestras empresas y la innovación en Zamora", apostilló. Inversión dirigida a la Industria 4.0, es decir, a la materialización de la transformación digital en el sector y a la ciberseguridad.

"Hemos invertido también en el campus universitario, en colaboración con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora, a través de ese Future Lab en el que trabajamos, también innovación en materia de sanidad, en robótica", destacó.

Balance de gestión de la administración autonómica en la que también se refirió al trabajo realizado en el banco de proyectos innovadores en el Programa Territorial de Fomento para Tierra de Campos.

Los candidatos del Partido Popular de Zamora a las Cortes de Castilla y León de cara a las Elecciones Autonómicas del próximo 15 de marzo participarán en una Mesa Electoral / José Luis Fernández / LZA

Por todo ello, demandó el apoyo para que Zamora siga avanzando en el futuro en materia de innovación, pudiendo hacer realidad las propuestas que incluyen en su programa electoral. Entre ellas, García puso el foco en el incremento del 15% en el presupuesto en innovación para las empresas, llegando hasta los 476 millones de euros al año en innovación. "Creemos que eso es importante para que nuestras empresas crezcan en competitividad, pero también para retener en talento en ciudades como Zamora y para avanzar en cohesión territorial y económica", pronunció.

"Desde el Partido Popular de Zamora queremos pedir la confianza de los zamoranos y de las zamoranas en nuestra formación política, en el Partido Popular, para que Zamora siga creciendo en materia de innovación y también nuestras empresas, así como el empleo en materia de innovación en la provincia", concluyó.