Una mujer intoxicada tras incendiarse una vivienda en Zamora

Un incendio provocó que una mujer de 88 años se intoxicara por inhalación de humo esta madrugada. La afectada fue trasladada al Complejo Asistencial de Zamora por una ambulancia de soporte vital básico tras valorar su estado una UVI móvil que también se había desplazado hasta el lugar.

El suceso tuvo lugar a las 6.16 horas de esta madrugada en una vivienda en el número 38 de la calle Luna, en Zamora capital, y no dejó más heridos.