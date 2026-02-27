Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una mujer intoxicada tras incendiarse una vivienda en Zamora

La mujer, de 88 años, fue trasladada al hospital al intoxicarse a causa del humo

Hospital Virgen de la Concha

Hospital Virgen de la Concha / Alba Prieto

Oliva Conde

Un incendio provocó que una mujer de 88 años se intoxicara por inhalación de humo esta madrugada. La afectada fue trasladada al Complejo Asistencial de Zamora por una ambulancia de soporte vital básico tras valorar su estado una UVI móvil que también se había desplazado hasta el lugar.

El suceso tuvo lugar a las 6.16 horas de esta madrugada en una vivienda en el número 38 de la calle Luna, en Zamora capital, y no dejó más heridos.

