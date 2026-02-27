La ministra Elma Saiz alerta del "discurso endiablado" de Mañueco: "dejar morir servicios públicos para culpar a los migrantes de posibles colapsos", afirma en Zamora
La portavoz del Gobierno de España ha participado en un debate con colectivos sociales en Zamora, dentro de la campaña electoral del PSOE
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz, ha alertado este viernes en Zamora, donde ha asistido a un acto de campaña del PSOE, del "discurso endiablado" del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, sobre migraciones y servicios públicos.
Al respecto, ha asegurado a los periodistas que Fernández Mañueco no puede celebrar por una parte que mejoren las cifras de empleo y "dejar morir, debilitar los servicios públicos" como los educativos, sanitarios o los servicios sociales, que son de competencia autonómica, "para luego culpar de posibles colapsos a la población extranjera".
Frente a ello, ha defendido la política migratoria del Gobierno de España, que es "un faro en el mundo" con la iniciativa que pretende que a primeros de abril esté listo un procedimiento "ágil y eficaz" de regularización de "personas que ya están aquí, que nos cruzamos en nuestras calles, que viven en nuestros mismos edificios y estaban invisibilizados".
A su juicio, se trata de un procedimiento "de justicia social" que pone los derechos humanos "en el centro", pero que debe completarse con la integración de esas personas, algo que es "responsabilidad autonómica" y que es importante para hacer frente al desafío de luchar contra la despoblación en territorios como Zamora a través "de un fortalecimiento de los servicios públicos".
Sobre las cifras de la regularización, ha apuntado que únicamente se tiene la estimación de unas 500.000 personas en toda España, sin cálculos en Zamora, aunque será cuando el procedimiento concluya cuando se sepa.
Pensiones y escudo social
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha referido igualmente a la aprobación este jueves en el Congreso de la subida de las pensiones, una medida "de justicia social", con el incremento del 2,7 % general y de más del 11 % para los pensionistas "más vulnerables".
Las ha comparado con las subidas con el Gobierno del PP, cuando las pensiones estaban "prácticamente congeladas, subían apenas un 0,25", ha declarado.
Preguntada por el rechazo en el Parlamento al decreto del denominado "escudo social" y si el Gobierno está dispuesto a trocearlo para que se aprueben algunas de las medidas, ha indicado que el Gobierno seguirá "trabajando con un diálogo permanente para poner medidas que mejoren la vida de la gente".
Para la ministra portavoz quien debe dar explicaciones es quien votó en contra de ese decreto y dio "la espalda" a prorrogar el bono eléctrico, las entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas o las medidas de la dana.
"Todas esas medidas tienen ojos, caras, que son ciudadanos que van a ver cómo su vida empeora, quien votó no tiene que explicar por qué, por meros cálculos políticos, ha tomado esa decisión de dañar a personas vulnerables", ha concluido.
Por su parte, el secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, ha recordado que PP, Vox y PSOE son los tres únicos partidos con posibilidades de conseguir escaño autonómico por Zamora y pidió por ello concentrar en los socialistas las papeletas como "única fuerza progresista" que va a tener representación para un "Gobierno de cambio" en Castilla y León.
El cabeza de lista por Zamora, Iñaki Gómez, ha aludido a las migraciones y a lo que recoge la Constitución Españoal, que habla "de la protección y el respeto" de estas personas, con especial anteción a la "salvaguarda de los menores". Ha sostenido que la Junta de Castilla y León "desde que Vox entró en la ecuación está obrando en consecuencia, y está dejando tirada a mucha gente".
