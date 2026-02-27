Marisa Calvo (Vox): "Tenemos una oportunidad única de recuperar el sentido común"

La cabeza de lista y candidata de Vox Zamora a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, Marisa Calvo, ha participado esta noche en la tradicional pegada de carteles que marca el inicio oficial de la campaña electoral en Castilla y León, en un acto celebrado en la Plaza Viriato.

Durante su intervención, la candidata aseguró que Vox afronta estos comicios “como siempre, con la intención de ganar las elecciones”, subrayando que “Zamora no es una excepción” y que la formación sale “a ganar allí donde se presenta”, dejando en manos de los ciudadanos la decisión final en las urnas.

La candidata destacó que la campaña arranca “con ilusión y con fuerza”, respaldada por “el apoyo de cada vez más zamoranos, que nos lo demuestran en las calles y que quieren más Vox”. En este sentido, puso en valor el acto celebrado en la ciudad de Zamora en la jornada previa, donde, afirmó, quedó patente el crecimiento del respaldo al proyecto de la formación.

Asimismo, defendió la candidatura presentada en la provincia, integrada —según explicó— por “perfiles comprometidos con el territorio y con el mundo rural”, garantizando que “no quepa duda de que defenderá los intereses de los zamoranos”.

En clave autonómica, recordó que este viernes se celebrará un gran acto en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) con la participación del presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, y del candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, donde se presentarán las líneas maestras de la campaña.

Críticas al PP

Según detalló, el objetivo de Vox es “traer de vuelta el sentido común a Castilla y León”, apostando por la defensa del campo, la reivindicación de infraestructuras pendientes, la reducción del gasto político, la bajada de impuestos, el control de la inmigración ilegal y la puesta en marcha de medidas frente a la emergencia demográfica que sufre la Comunidad.

La candidata fue especialmente crítica con el Partido Popular, al que acusó de protagonizar “una estafa permanente” tras 38 años de gobierno en la comunidad, asegurando que “vive acomodado en el poder y es cómplice de la aplicación de las peores políticas socialistas”.

“Castilla y León merece mucho más”, afirmó, insistiendo en que el 15 de marzo “tenemos una oportunidad única para recuperar el sentido común y lograr el cambio de rumbo que queremos la mayoría de los castellanos y leoneses”.

Con la pegada de carteles en la Plaza Viriato, Vox Zamora da así el pistoletazo de salida a una campaña electoral que, según la candidata, estará centrada en “defender sin complejos los intereses de Zamora y de toda Castilla y León”.