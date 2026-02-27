Maratón de donación de sangre el lunes en el Clínico

Zamora impulsa la solidaridad con una intensa semana de donación de sangre en hospitales y centros educativos. La provincia de Zamora vivirá del 2 al 8 de marzo una semana especialmente significativa, ya que se han organizado unas colectas extraordinarias que combinan compromiso social, participación ciudadana y una firme apuesta por la educación en valores.

Diferentes puntos de la provincia acogerán jornadas de donación dirigidas a toda la población que cumpla los requisitos básicos: ser mayor de 18 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud.

El Hospital Virgen de la Concha será uno de los escenarios principales de esta movilización solidaria, con una colecta especial el lunes 2 de marzo en horario de mañana (9.30 a 13.30 horas). Además, el Hospital Provincial mantiene su punto fijo de donación durante toda la semana, facilitando la participación de cualquier persona que desee acercarse y contribuir. Esta auténtica "maratón de sangre" está pensada para que ningún gesto solidario se quede sin realizar.

Donar sangre es un acto sencillo que apenas dura 20 minutos, pero cuyo impacto puede salvar hasta tres vidas. La necesidad es constante y los hospitales dependen de la generosidad de donantes habituales y nuevos colaboradores para garantizar tratamientos, intervenciones quirúrgicas y atención urgente.

La educación como semilla de solidaridad

Uno de los pilares fundamentales de la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora, para concienciar de la necesidad de la donación de sangre, son las campañas dirigidas hacia los centros educativos, donde la donación de sangre se convierte también en una herramienta pedagógica, algo que solo se podría hacer gracias a la implicación de los colegios colaboradores y su equipo docente.

El lunes 2 de marzo por la tarde, el Colegio Virgen de la Vega acogerá una jornada de donación en su sala multiusos (16:30 a 20:30 horas), dentro de su campaña "La Vega Dona".

El martes 3 de marzo será el turno del Colegio Amor de Dios de Toro, que abrirá sus puertas en horario de 16.00 a 21.00 horas, invitando a familias, docentes, antiguos alumnos y vecinos a participar. Estas iniciativas no solo facilitan la donación, sino que transmiten a los más jóvenes un mensaje claro: la solidaridad se aprende, se practica y se comparte.

Educar en la donación es educar en responsabilidad social, en empatía y en compromiso con la comunidad. Ver cómo sus propios centros escolares se convierten en espacios de ayuda real refuerza en niños y jóvenes la conciencia de que pequeños gestos pueden generar un impacto enorme.

Asimismo, el jueves 5 de marzo, el Centro de Salud La Guareña, en Fuentesaúco, se suma a esta red solidaria en horario de tarde (16:30 a 20:30 horas), ampliando la cobertura territorial de la campaña.

Cultura de la donación

Estas colectas forman parte del trabajo continuo que desarrolla la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora para fomentar la cultura de la donación en toda la provincia, siempre en coordinación con el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, organismo responsable de organizar y garantizar el correcto desarrollo técnico y sanitario de las extracciones.

La campaña pone el foco en la corresponsabilidad ciudadana y en la importancia de mantener reservas estables durante todo el año. Cada donación cuenta. Cada donante suma. Y cada gesto solidario salva vidas.