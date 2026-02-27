Leticia García, candidata del PP por Zamora: "Aportamos certezas. Hemos cumplido"

"En el Partido Popular llegamos a esta campaña con un aval, hemos cumplido, somos los primeros en educación, los primeros en dependencia, servicios sociales, somos una de las comunidades mejor valoradas desde el punto de vista de la sanidad, generamos empleo, generamos igualdad de oportunidades y ese es el punto de partida de esta campaña, pero también es el compromiso que ofrecemos para los próximos cuatro años, porque sabemos que en Zamora se necesitan certezas frente al ruido, se necesita gestión frente a las ocurrencias".

Así comenzaba la campaña la candidata popular, Leticia García que estuvo arropada por la responsable de la campaña autonómica la vicepresidenta Isabel Blanco, además de la candidatura y una amplia representación de cargos del partido.

Foto de familia de la candidatura, con la coordinadora autonómica Isabel Blanco. / José Luis Fernández / LZA

"Queremos seguir aportando para que Zamora siga avanzando y queremos hacerlo estos días, pues explicando las medidas que queremos mantener, porque están funcionando y otras medidas nuevas para los próximos cuatro años reforzando puntos importantes como es el desarrollo económico, generando nuevas oportunidades económicas a través por ejemplo de construcción de suelo industrial competitivo, apoyo a las empresas, apoyo a los autónomos que están sufriendo gravemente por el Gobierno de Sánchez que los asfixia con una voracidad fiscal que no tiene límites, queremos estar también reforzando las medidas a los ganaderos, a los agricultores, apoyando al mundo rural reforzando nuestros bares, nuestras tiendas, con esa política que queremos desarrollar de impuestos cero en el mundo rural para una transmisión de la vivienda, de un local, de las explotaciones agrarias, con una apuesta reforzada también por la vivienda, tanto para el alquiler como para la compra, ofreciendo esa posibilidad de sufragar hasta el 75% de los alquileres, de los costes del alquiler, construyendo viviendas, ayudando con deducciones fiscales, con avales, subiendo la edad de los jóvenes para estas ayudas hasta los 40 años, etcétera".

Todos estos asuntos se van a presentar "con una campaña tranquila, serena, sin ruido y además pegada al territorio, a través de nuestros pueblos, de nuestras comarcas, escuchando a todos los sectores y contando y explicando estas medidas, porque al final el 15 de marzo lo que está en juego son modelos de gestión, el modelo del Partido Socialista, ya lo conocemos, el del caos en la gestión, el modelo de la voracidad fiscal a nuestros autónomos, a nuestras empresas, ese modelo de políticas erróneas que lleva a muchas familias a tener dificultades para llegar a fin de mes o que, por ejemplo, ha disparado el precio de la vivienda, el del caos ferroviario, el del apagón, el de la supresión de frecuencias del AVE en nuestra provincia".

Y lo confrontó la candidata popular con el "modelo de Alfonso Fernández Mañueco, que es el modelo de la estabilidad, de la gestión, de la serenidad, del trabajo y de las respuestas a las necesidades que tienen las personas en Zamora y que tienen en Castilla y León. Y también frente a ese modelo de otras formaciones políticas que abandonan sus responsabilidades para colocarse detrás de una pancarta, detrás de un cartel, mientras los demás seguimos siempre ahí el compromiso".

"Queremos que Zamora, prosiguió la cabeza de lista, tenga oportunidades, que tenga futuro, que tenga estabilidad, que tenga gestión y en este momento el único partido que está en condiciones de ofrecer eso es precisamente el Partido Popular".

Isabel Blanco

Por su parte, la coordinadora del partido de Castilla y León y de la campaña Isabel Blanco, destacó que va a ser una campaña "pegada al territorio, escuchando a nuestros vecinos y contándoles también las propuestas que vamos a hacer, porque el 15 de marzo lo que nos jugamos es qué tipo de comunidad queremos".

El Partido Popular, dijo, "ofrece certezas, ofrece gestión y ofrece un futuro, ofrece un programa lleno de oportunidades para que la gente quiera quedarse en Zamora, quiera quedarse en Castilla y León y quiera construir su futuro".

Van a ser, destacó, "días con actos, con visitas de líderes regionales, de líderes nacionales, vamos a visitar todos los municipios de la provincia de Zamora porque es importante que el mensaje del Partido Popular, que el mensaje de Alfonso Hernández Mañueco llegue a todos los municipios de esta provincia".