IU saca pecho de su experiencia de gobierno desde "la transparencia, la honradez y la lucha contra la corrupción"

Frente a la Junta de Castilla, en el parque de La Marina de Zamora. Este ha sido el escenario escogido por los candidatos de Izquierda Unida a las Cortes de Castilla y León en las próximas elecciones del 15 de marzo. Un lugar que no es casual, sino que han querido criticar desde allí "la condena" que han supuesto las políticas del Partido Popular y que se ha extendido durante "38 años, 6 meses y 27 días".

"Políticas que han acrecentado las diferencias entre el campo y la ciudad y, con ello, entre los ciudadanos de esta Zamora nuestra, que a excepción de la capital, está sumida en un proceso de despoblación y abandono", reprochó Miguel Ángel Viñas, candidato de IU.

"Es una condena vivir en nuestras ciudades y, especialmente, en nuestros pueblos y no poder acceder a una vivienda. Nos han condenado a no disfrutar de atención médica porque se cierran consultorios o están sin personal que los atienda. Nos han condenado a tener que llevar a nuestros hijos e hijas a centros escolares cada vez más alejados. Condenados a no poder sacar ni nuestro propio dinero de los bancos porque ya no hay donde sacarlo en muchos kilómetros a la redonda. Condenados a ver cómo arden nuestros bosques y pastos por el abandono y la falta de medios para cuidarlos", desarrolló Viñas.

Miguel Ángel Viñas. / Victor Garrido / LZA

Juicios en los que incluyó "los cultivos que se convierten en campos de energía y que no revierte en las gentes", las "explotaciones ganaderas en manos de grandes empresas que contaminan nuestros campos y acuíferos", así como los grandes proyectos de biorrefinerías que "serán la estocada final para nuestros pueblos", indicó.

Por todo ello, demandó el apoyo ciudadano en las urnas para "cambiar el rumbo" de la comunidad "para que la gobierne gente del pueblo".

"Gente que sufre los problemas comunes a todos y que buscan una solución colectiva para la mayoría social", expuso Viñas, quien apostó por la solidaridad y la redistribución de la riqueza, con el reparto equitativo de los recursos como solución a los problemas.

Candidatura de IU

Miguel Ángel Viñas estuvo acompañado en la primera jornada de campaña electoral por el resto de candidatos de la formación. "Una lista de gente común que vive de su trabajo y tiene experiencia de gobierno desde la transparencia, la honradez y la lucha contra la corrupción y por los derechos colectivos", destacó.

Rostros conocidos, puesto que muchos de ellos ostentan o han tenido cargos públicos en distintos ayuntamientos, como son, por ejemplo, María Eugenia Cabezas, Jesús Nieto, Ana Belén González, Manuel de la Fuente, Laura Rivera, José Antonio Alonso, Inmaculada Lucas, Pablo Novo y Maribel García.

"Una lista que es capaz de llevar a las Cortes de Castilla y León una forma de gobernar cercana, apegada a la tierra en la que vivimos y trabajamos para acabar con estos 38 años de condena de políticas del Partido Popular", concluyó Viñas.