Iñaki Gómez candidato del PSOE en Zamora: "La Junta se ha quedado en el siglo XX y la tenemos que poner en el XXI"

El candidato del PSOE por Zamora, Iñaki Gómez, presumió de equipo renovado en el inicio de la camaña electoral, que prometió cargada de propuestas y alejada de la polémica, llamó a la participación para que vayan a votar los cuatro de cada diez zamoranos que en los anteriores comicios se quedaron en casa, reclamó el cambio en la Junta tras décadas de gobiernos populares y puso el acento en la falta de medios para atajar los incendios forestales, principal debe durante toda esta legislatura del Ejecutivo de Mañueco.

El la plaza Ángel Bariego, de San José Obrero, se felicitó porque por fin se pueda pedir el voto tras "muchos meses de trabajo, muchos meses de escuchar a colectivos, a agrupaciones, a plataformas y llega el momento de trasladarlo a la opinión pública y de poder pedir el voto para el PSOE. Primero de todo agradecer a toda la gente que me acompaña, a simpatizantes, a militantes, a miembros de la candidatura felices de arrancar hoy con esta campaña electoral, con este periodo que se avecina duro pero también lleno de optimismo y de esperanza".

Gómez ofreció su mensaje "en una clave propositiva, tratar de huir de las confrontaciones y apostar por Zamora, apostar por Castilla y León, de verdad".

"En las últimas elecciones de Castilla y León votaron el 60% de los ciudadanos de Zamora. Eso quiere decir que 4 de cada 10 se quedaron en casa. Una buena parte de ellos piensan que da igual lo que votemos porque nuestro voto no cuenta. Yo lo que quiero decirles es que tal vez lo que deseen es un cambio y que no se queden en casa. Porque son unas elecciones que van de lo de Castilla y León, de lo que nos afecta de verdad, de lo de aquí, de la sanidad, de la educación, de las residencias, de las emergencias, de lo importante, de lo que nos pasa en el día a día a nosotros y a nuestros hijos. Piensan que lo de Castilla y León no afecta para nada, pero sí afecta y estoy seguro de que quieren un cambio después de 40 años. Les animo a acompañarnos en ese cambio, a cambiar el futuro".

La candidatura posa con los carteles de la campaña. / José Luis Fernández / LZA

La defensa de lo público será otra de las banderas socialistas: "lo público como un valor fundamental, como un valor de igualdad, de equidad, como un valor de libertad. Si no hay servicios públicos fuertes, de calidad, gratuitos y universales, perdemos la equidad y sobre todo perdemos la libertad. No podemos ser libres si no somos iguales".

Candidatura renovada

Tras la marcha de Ana Sánchez y José Ignacio Martín Benito y el fallecimiento de Inmaculada García Rioja, Iñaki Gómez presentó una candidatura "plenamente renovada, nuevas caras, nuevos nombres, gente honesta, preparada, gente que trabaja en lo público, que tiene una claridad en la vocación del servicio público. Y vamos a trasladar un mensaje de optimismo, de esperanza, de que estamos preparados para cambiar el futuro y vamos a tratar de huir de la confrontación. Vamos a estar siempre en un marco absolutamente propositivo".

Los incendios van a ser sin duda uno de los arietes socialistas de crítica al actual Gobierno autonómico. "Tenemos a veces poca memoria, pero esta ha sido la legislatura del 2022 al 2026 de los incendios, de la catástrofe en Zamora. Ya fueron en esta legislatura los fuegos de la Sierra de la Culebra, ya fueron, y también de la comarca de Tábara. Y nos dijeron que eso iba a cambiar, que había otra forma, que habían aprendido y que se iba a hacer de otra forma. Y llegamos a 2025 y se quemó la Carballeda y se quemó Sanabria".

"La imagen que quiero que tenga la opinión pública es la de un centro de mando avanzado de la UME completamente automatizado, digitalizado, un centro de mando avanzado de la Guardia Civil exactamente igual y cuatro enormes profesionales de la Junta de Castilla y León sentados con una linterna en una mesa de camping y con un trozo de papel a modo de plano para defender el territorio. Creo que eso tiene que acabar".

"Creo que Castilla y León sigue en el siglo XX y creo que Castilla y León necesita entrar de una vez por todas en el siglo XXI. Y de eso van estas elecciones, de trasladar a la opinión pública que merecemos estar en el siglo XXI y que esta candidatura del PSOE quiere aglutinar ese marco progresista para cambiar las cosas", finalizó Gómez antes de tomar el escobón y la cola para iniciar la pegada de carteles.

Glosó también la figura del líder regional y candidato a la presidencia de la Junta, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, al que definió como "un político revolucionario, un político diferente, un político honesto, que está aquí pero que está en Europa, donde se decide buena parte de las políticas de Castilla y León".

"Todo eso es lo que vamos a tratar de ofrecer a la ciudadanía por toda la provincia, por supuesto al medio rural, pero también a las ciudades, a las urbes de nuestra provincia, en un marco de optimismo y un marco de esperanza seguros de que se puede cambiar el futuro. Cambiemos el futuro, ese será nuestro lema y esa es nuestra vocación".