La Guardia Civil impulsa la ciberseguridad en los jóvenes: "No queremos enseñarles a hackear, sino a protegerse y a investigar"
Un total de 24 centros educativos de la provincia de Zamora participarán en la Ciberliga de la Guardia Civil, donde 204 equipos y 792 alumnos pondrán a prueba sus conocimientos en ciberseguridad
"No queremos enseñarles a hackear, sino enseñarles a protegerse, a investigar y a entender el entorno digital para construir unos buenos ciudadanos digitales", este ha sido el mensaje clave de David Martínez, Guardia Civil de Zamora, durante la presentación de la VII edición de la Ciberliga de la Guardia Civil en modalidad pre-amateur.
En un momento donde la ciberdelincuenciano para de crecer, siendo la razón del 31% de los delitos registrados durante el pasado mes en Zamora, esta propuesta pretende que, a través de ocho retos, los alumnos desarrollen habilidades en equipo a través de la simulación de amenazas reales en Internet. Para lograr dicho objetivo, será necesaria la realización de una formación previa en autoprotección digital que "permitirá fomentar una cultura de ciberseguridad responsable entre la juventud", explica Martínez.
Se trata de la segunda edición realizada en la ciudad, donde se ha observado un incremento en el número de los participantes, así como, un mayor interés por parte de los alumnos de 4º de la ESO. Esta edición ha superado con creces los retos hasta el momento establecidos, participando 800 centros de 13 comunidades autónomas, incluida la Ciudad Autónoma de Melilla.
En lo que a la provincia de Zamora respecta, son 24 los centros educativos que se presentarán a las pruebas de clasificación establecidas entre el día dos y dieciséis de marzo. Un total de 204 equipos y 792 alumnos realizarán una serie de actividades online y presenciales al cargo de varios expertos de la Guardia Civil. De estos centros, nueve pertenecen a Zamora capital, cinco a Benavente, tres a Toro y el resto a otras localidades como Puebla de Sanabria, Villalpando, Alcañices, Bermillo de Sayago, Camarzana de Tera, etc. Una vez finalizada la ronda clasificatoria los tres mejores equipos regionales avanzarán hasta la fase final nacional que se llevará a cabo en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil de Aranjuez.
¿Cuáles son los 8 retos?
- Análisis de una página web fraudulenta.
- Empleo de diferentes herramientas dedicadas a los delitos informáticos del día a día.
- Aprender la importancia de una dirección IP, del dominio o de la ficha de creación de una página web.
- Ser consciente del rastro que deja todo aquello que se sube a Internet, así como conocer las herramientas adecuadas para lograr luego una investigación positiva.
- Analizar filtraciones de datos en la página web sobre la que van a trabajar.
- Conocer la evolución y transformación que puede sufrir una página web.
- Inspeccionar el código fuente de una página web y ver qué hay detrás para llevar a cabo otras investigaciones.
