Enfermería en salud mental: luchando contra el estigma y el cuidado en adolescentes, mayores y el medio rural

La lucha desde la enfermería contra los prejuicios y el compromiso con los cuidados en salud mental en las diferentes etapas de la vida, desde la adolescencia hasta las personas mayores se abordan este viernes en Zamora en el VII Encuentro de Enfermería en Salud Mental Aeesme de Castilla y León.

La jornada, que se desarrolla en el salón de actos del centro de salud Santa Elena, aborda diferentes aspectos sobre el profesional sanitario de los cuidados en salud mental y el abordaje enfermero en distintos ámbitos, desde la estimulación magnética transcraneal a la psicogeriatría orientada al ámbito rural o cómo apagar "los fuegos mentales".

El encuentro, organizado por la Asociación Española de Enfermería en Salud Mental (Aeesme) junto a la Universidad de Alcalá y la colaboración del Colegio de Enfermería de Zamora y de Sacyl, se detiene también en la atención a la adolescencia en las unidades de salud mental o en el proceso enfermero con adolescentes con conductas suicidas.

En la jornada ha ofrecido la ponencia de apertura el presidente de Aeesme y profesor honorífico de la Universidad de Alcalá Francisco Megías, que se ha fijado en la tramitación de principios y valores, además de conocimiento en salud mental. Al respecto, Megías ha abundado en cómo el estigma puede afectar a la humanización de la atención al paciente y los prejuicios en ocasiones afectan también a los profesionales. Ha recordado que el prejuicio son "un conjunto de ideas erróneas, estereotipadas, atribuidas a una persona o un colectivo, como es el caso de los enfermos mentales" que les afecta tanto a ellos como a sus familias.

El encuentro, que clausuraron la gerente de Asistencia Sanitaria de Zamora, Montse Chimeno, y la presidenta del Colegio de Enfermería de Zamora, Patricia Miguel, ha servido además para divulgar un decálogo para alentar el desarrollo de todo el potencial de la enfermería de salud mental española a través del arte y la ciencia de los cuidados.

Entre los pilares de ese decálogo figuran la protección de los derechos humanos y la salud de las personas, especialmente en situaciones de especial vulnerabilidad y cuando no puedan tomar decisiones de forma autónoma o el apoyo de los cuidados y la práctica especializada de enfermería en salud mental.