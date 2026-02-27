CSIF Zamora recoge firmas para crear la figura de la enfermera escolar

CSIF está llevando a cabo una campaña de recogida de firmas con el fin de llevar la propuesta de creación de la figura de la enfermera escolar a las Cortes mediante una iniciativa legislativa popular.

Carlos Carrascal Pérez, es maestro y sindicalista y explica que el objetivo es que haya una enfermera en los colegios que lo necesiten "para los niños con enfermedades crónicas, que tienen que suministrarles insulina o muchos medicamentos. Además, la figura de la enfermería escolar tiene una labor en temas de salud, nutrición y demás. En función de las necesidades de cada uno, la enfermera se puede ir moviendo por los centros. En otras comunidades como Madrid hay más de un 70% de centros educativos los que tienen ya enfermera escolar".

El asunto es conseguir el número de firmas suficientes como para llevar la propuesta a las Cortes y, caso de ser aprobada, que sea la Junta de Castilla y León la que la aplique.

Ahora mismo hay enfermera escolar en algunos centros, como los de educación especial y para algún caso concreto en el resto de centros, "aunque es raro. El problema viene cuando muchos maestros que no tenemos la formación para administrar medicación nos vemos obligados a hacerlo. Lo haces porque es un niño que necesita ayuda, pero te puedes meter un problema. Y los padres tienen también cierta inseguridad, porque es real que no tenemos ninguna formación para asumir este tipo de responsabilidades, que a veces nos toca asumir".

Carrascal conoce algún caso concreto. Por ejemplo, el de "una madre que ha tenido que pedir reducción de jornada para ir a suministrar la medicación, porque los docentes no lo hacían bien" y el control de la diabetes dejaba mucho que desear. "Ahora mismo en el centro escolar no se le presta la atención sanitaria que el niño necesitaba, porque la necesita".

No es un caso aislado, y de lo que se trata es de que "exista esta figura en función de las necesidades, porque hay centros con más necesidad que otros, pueblos que tienen más alumnado o menos, pero que están cerca y se puede compartir. Sería crear la figura, estudiar en principio los casos que pueda haber y que vaya surgiendo, y tener una cierta plantilla".

