Estos artistas aficionados consiguen exponer en el Etnográfico

"¡Buenos días, dibujantes!", saluda cada mañana Antonio Villarino a sus alumnos, que acuden dos días a la semana —martes y jueves— a la biblioteca del Museo Etnográfico de Castilla y León, abierta para que estos artistas den rienda suelta a su imaginación a través de la plumilla.

Desde paisajes de la provincia hasta diferentes miradas a la Catedral de Zamora, pasando por el protagonismo indiscutible del río Duero, las piedras del románico, las calles del casco antiguo, los palomares entre el paisaje castellano, el imponente edificio de la estación de trenes, el Mercado de Abastos o incluso retratos de los nietos.

Hasta el 7 de junio

Toda esta selección se puede visitar, hasta el próximo 7 de junio, en el Espacio Rampa del Museo, bajo el título "Dibujando en comunidad".

Una comunidad que lleva varios cursos tan unida que ya se pueden considerar como amigos. "Les debíamos una exposición", confiesa su director, Pepe Calvo.

Los pintores observan sus obras en el Espacio Rampa del Etnográfico. | ALBA PRIETO

Fue en 2017 cuando Villarino solicitó al museo un espacio para poder impartir estas clases. "Empezamos siendo tres o cuatro, pero ahora tenemos el cupo completo con 16 personas", recuerda el profesor, quien asegura que es "todo un honor" poder enseñar a estas personas a las que introduce en la técnica del puntillismo.

"Aparte de la vertiente artística, dibujar es una terapia muy buena, las dos horas que pasan dibujando no piensan en otras cosas y, muchas veces, continúan el trabajo en casa", explica. "El que empieza, se engancha y continúa", advierte.

El latido del museo

Por su parte, Pepe Calvo agradece que esta actividad "dé latido al museo" y señala que, con esta exposición "se rompe la idea de alta y baja cultura, dando la oportunidad de exponer a todo el que tenga algo que enseñar".

Asegura Calvo que esta no será la única muestra dedicada al grupo y augura nuevas ediciones, gracias a la ampliación con la que algunas partes del museo se convertirán en nuevas zonas para exposiciones temporales. Y ahí tendrán cabida los cuadros que, cada martes y jueves, seguirá realizando este grupo de artistas y amigos.