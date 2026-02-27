Ahora Decide España Vaciada "no se resigna" y pide el cambio: "Nos regalan mierda"

"Zamora no se resigna". Este es el lema escogido por la formación Ahora Decide España Vaciada para concurrir a las elecciones autonómicas del 15 de marzo. "Pensamos que esta provincia tiene futuro, pero va a tener un futuro bastante incierto si los zamoranos siguen votando exactamente lo mismo", señaló el candidato de la formación a las Cortes de Castilla y León, Manuel Fuentes.

"Somos el único partido zamoranista y nuestro único interés es defender los intereses de Zamora. No tenemos jefes ni en Madrid ni en Valladolid", declaró el candidato.

Ahora Decide España Vaciada pidió el apoyo para ser parte de un cambio que "no va a llegar desde los grandes partidos". En este sentido, analizó las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, durante su acto de precampaña en la capital, donde no "hablo de Zamora". "Eso es lo que pasa con los grandes partidos siempre. Vienen, nos dicen cuatro o cinco cosas para que nos las creamos, se marchan y nos dicen adiós", añadió.

Manuel Fuentes, cabeza de lista de Ahora Decide España Vaciada. / Alba Prieto / LZA

Fuentes criticó que a la provincia no lleguen empresas punteras e importantes, sino que "nos regalan muchas veces mierda", pronunció. "Las empresas que la Junta arrima a la provincia de Zamora son las relacionadas con el biogás y con nuestros recursos naturales para poder explotarlos y mandar la riqueza a otras provincias", alegó.

En cuanto a la sanidad, criticó su "deterioro progresivo", exigiendo aumentar las partidas presupuestarias. Entre sus propuestas, avanzó, se encuentra precisamente aumentar hasta el 25% el presupuesto dirigido a Atención Primaria, conseguir que se instalen nuevas empresas en Zamora para ofrecer oportunidades a los jóvenes y cubrir las plazas públicas vacantes.

Pegada de carteles simbólica de Ahora Decide España Vaciada. / Alba Prieto / LZA

"Queremos mejor medicina, mejor educación, empleo, oportunidades y, sobre todo, queremos justicia con Zamora. Vemos que gastan dinero a punta pala en muchísimas cosas cuando aquí se necesitan cosas muy básicas, como puede ser una carretera normal, un médico cerca, etc.", expuso. Además, desde la formación reivindicaron la recuperación de las paradas de AVE en Sanabria y que las promesas "se hagan efectivas".

Por todo ello, Ahora Decide España Vaciada solicitó el apoyo de los zamoranos en las urnas el próximo 15 de marzo para que tener representación en las Cortes. "No vamos a ser como muchos procuradores, entre ellos la procuradora de voz, que parece mudita. Si yo tengo la suerte de entrar en las Cortes, me comprometo a que se hable de Zamora y se escuchen los problemas", concluyó Fuentes.