Agustín Jiménez: "Las mujeres le dan esa parte reivindicativa a los monólogos"

El Teatro Ramos Carrión acoge este domingo (19.00 horas) el espectáculo «¿Quién soy yo?», con Agustín Jiménez, donde se confiesa con un divertido monólogo ante el público zamorano.

¿Saldrán los zamoranos de su espectáculo sabiendo quién es realmente Agustín Jiménez?

Por lo menos, espero que salgan con la sensación de habérselo pasado muy bien, ya que es un espectáculo, principalmente, de comedia, donde cuento historias que tienen que ver conmigo y con mi familia, explicando mi trayectoria y hablando de la propia comedia.

Comediante, escritor, presentador, actor, guionista… ¿cómo es capaz de tocar tantos palos?

Es lo que les pasa a los pobres, que tienen que saber hacer muchos trabajos diferentes (risas). Sinceramente, creo que todo el mundo es polifacético, pero, muchas veces, el desarrollo se queda en tan solo una afición. Personalmente, siempre he intentado que mis trabajos estuvieran vinculados al mundo de la comedia, lo que implica también hacer guiones o incluso dibujar, en definitiva, diferentes formas de plasmar una idea. Antes de comenzar con los monólogos a los treinta años ya había hecho teatro clásico, por ejemplo. Cualquiera que se dedique al mundo del espectáculo ha tenido que hacer muchas cosas.

Formación actoral

¿Qué le ha aportado su formación en Arte Dramático en la RESAD?

Aprendes mucho sobre maquillaje, vestuario, expresión corporal o pantomima, además de historia del arte, literatura y sociología teatral. Un montón de asignaturas que, si las aprovechas bien, las puedes aplicar después en tu profesión.

El gran público le conoce como uno de los pioneros del stand-up. ¿Qué supuso este género en España?

Ese tipo de humor ya existía en Estados Unidos y lo importaron José Miguel Contreras y Felipe Pontón para Paramount Comedy y Canal Plus, en diferentes formatos. En el primero, éramos cómicos y autores de los monólogos al mismo tiempo. En esa época, yo estaba de cuentacuentos y me ofrecieron esta oportunidad. Surgió además en un momento donde el país comenzaba a tener vida de ocio, montábamos en aviones, íbamos a centros comerciales, se iniciaban relaciones de pareja no tan tradicionales… Había que funcionar parecido a un cabaret, donde se rompe la cuarta pared con el público, pareciendo lo más natural posible, haciendo creer que lo que contabas se te había ocurrido en ese mismo momento. Y como los bufones, señalando donde nadie quiere mirar.

Presencia de la mujer

¿Cómo ha ido evolucionando el género?

Con la presencia de la mujer cómica, esa ha sido la mayor revolución, son las que están haciendo el stand-up como tiene que ser, con esa parte reivindicativa y divertida. Y nosotros, ahora, nos tenemos que poner un poco a un lado. Su participación me parece importante, necesaria y que ha puesto las pilas a muchos. Igual que hicieron humoristas como Richard Pryor o Eddy Murphy en su momento en Estados Unidos, reivindicando la injusticia que había hacia ellos, ahora ellas pueden hablar de sexo, de sus relaciones y de su periodo, aunque todavía ponga nervioso a más de uno. Pero es lo que nosotros llevamos haciendo toda la vida.

¿La improvisación sobre el escenario puede ser otro cambio visible?

Yo lo he hecho siempre, trabajando un poco con el público, mirando a ver cómo respira. Son trucos de perro viejo, cuando vas a un local y observas a la gente, te haces una idea de cómo puedes actuar. A mí me funciona también el escucharlos antes de entrar, o si actúa un compañero antes, para tomarles la medida. Además, es necesario en este género que sientan que es algo único, que no se ha vivido antes. Por eso yo invito a la gente que me dice que me ha visto en televisión, que venga a alguno de mis shows en directo, porque es otra historia.

Nuevos temas, viejos chiste

¿Hay temas en los monólogos que siempre triunfen, da igual el tiempo que pase?

Creo que ocurre al contrario, que hay temas que ya no gustan, porque el público ha madurado y pertenecen a otra época. Lo que siempre triunfa, según mi experiencia, es el "acting", es decir, el humor físico, da igual la edad de los espectadores. Me lo decía Pepe Viyuela, que ha viajado por todo el mundo con la ONG Payasos sin Fronteras. Lo que triunfa en todo el mundo es el tonto, el que se da el golpe, da igual el país al que vayas. Es ese humor físico, elástico, sin fisuras, el de toda la vida. En cuanto a temas, ahora se puede hablar de viajar en avión, porque todo el mundo lo ha hecho, o de compras en el Primark o de la cuenta en Netflix. Pero ya no se entendería chistes de My Space. Siempre estamos con la alerta puesta y hablamos entre nosotros para testar qué es gracioso y qué ya no lo es, que chiste está ya roto, como solemos decir.

¿En qué proyectos está embarcado ahora mismo?

Estoy a punto de estrenar una serie en Disney+ y, como actor de teatro, también estoy de gira con "Pero no se lo digas". Continúo con el podcast que hago junto a David Puerto, "Pan de gambas", y colaborando en la radio.