Zamora da el último adiós a Jose Ángel Rivera de las Heras, el cura del Patrimonio

San Ildefonso se quedó pequeño para dar el último adiós, a José Ángel Rivera de las Heras el cura de San Frontis y una eminencia en el estudio, divulgación y protección del patrimonio eclesiástico, además de ser el mayor experto en la Catedral y referencia, también fuera de las fronteras provinciales.

Su trabajo como párroco, como capellán del Vía Crucis y persona implicada con la Semana Santa, su labor con el patrimonio de todas y cada una de las localidades de la diócesis, en la Catedral, sus relaciones con el mundo de la historia y el arte hicieron que la figura de José Ángel Rivera tuviera muchos registros y de ahí que el templo de San Ildefonso no tuviera capacidad para albergar a tantos familiares y amigos, además de toda la curia.

GALERÍA | La iglesia de San Ildefonso, abarrotada para despedir a José Ángel Rivera de las Heras / José Luis Fernández

Fue el propio obispo, don Fernando Valera, el encargado de la homilía, de transmitir con sus palabras la despedida a un cura excepcional. "José Ángel ha sido un regalo para esta diócesis. Nos ha unido la pasión por el seguimiento y por el reconocimiento, en nuestra historia, de la gloria del crucificado. Su legado permanecerá en sus escritos, en su tarea al frente de la Delegación de Patrimonio durante décadas, en sus investigaciones y en su ministerio durante más de 35 años".

Conocía bien, prosiguió el prelado, "la provisionalidad de los cargos, y de los reconocimientos, el duro trabajo de lo intelectual… pero conoció también una diócesis que fue la casa donde pudo poner en práctica y por obra sus dotes académicas en la organización de exposiciones, catálogos y museos. La diócesis de Zamora y José Ángel están y estarán en deuda permanente y recíproca".

"Tú que fuiste el pastor que tantas y tantas veces soportaste el dolor de los otros sobre tu vida, déjate llevar y guiar en los hombros del Buen Pastor en cuya fuente, pedimos al Señor que bebas el cáliz de la salvación eterna".

Previamente, el obispo compartía con los fieles su vivencia personal ya con Rivera de las Heras en enfermo. "La última vez que visité en el Hospital a José Ángel, nos despedimos con un abrazo y después con mucha unción, me cogió la mano y besó el anillo del Obispo. El signo de su madre y mi esposa, la Iglesia de Zamora. Algo entrañable que guardo en el corazón como un tesoro".

Entre los asistentes, un sinfín de personas de todos los ambitos. Solo por citar algunos a modo de ejemplo, copresidió la ceremonia el obispo emérito de Chachapoyas, Ángel Francisco Simón, de la política entre otros el presidente de la Diputación, Javier Faúndez o la jefa de Cultura de la Junta, Pilar Alonso, responsables de la Semana Santa (entre otros los presidentes de Yacente, Esperanza o Resurrección), de cofradías de gloria (Carmen de San Isidoro), arquitectos como el de Obispado o Paco Somoza o historiadores como Florián Ferrero o José Navarro Talegón.