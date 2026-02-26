Vox exige la retirada de la bandera saharaui del Ayuntamiento de Zamora tras confundirla con la de Palestina

El Pleno del Ayuntamiento ha procedido a la aprobación de dos actas del 29 de enero y del 16 de febrero. La primera trata la prórroga de los contratos de limpieza en servicios públicos y municipales. Así mismo, dicho contrato se divide en dos bloques. Además, no solo se prorroga la limpieza, sino también el contrato de auditoría, empresa que supervisa que la limpieza se esté haciendo correctamente. Por lo tanto, los cuatro primeros puntos fueron:

Segunda prórroga del lote uno de limpieza. Segunda prórroga del lote dos de limpieza. Segunda prórroga de la auditoría del lote uno. Segunda prórroga de la auditoría del lote dos.

Durante estos puntos los miembros del Pleno del Ayuntamiento votaron 12 a favor, ninguno en contra y el resto se abstuvieron.

Pleno del Ayuntamiento de Zamora. / José Luis Fernández

El siguiente punto a tratar durante la reunión ha sido la aprobación de dictámenes sobre reconocimientos de los auditores de ley de facturas con reparo. Momento en el cual el equipo de gobierno decidió levantar el reparo y pagar las facturas pertinentes al no existir ningún voto en contra y siendo el resto abstenciones. Situación que se repitió en el caso de las facturas sin reparo.

Pleno del Ayuntamiento de Zamora. / José Luis Fernández

A continuación el Pleno procedió a votar y aprobar la propuesta de modificación de créditos una vez hecha la liquidación del presupuesto del año 2025.

Por último, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, dio cuenta de los "decretos de alcaldía del 19 de enero al 10 y al 15 de febrero; de la liquidación del presupuesto; los informes sobre derechos de difícil o imposible recaudación; el cumplimiento de la ley de morosidad, pagos a justificar y anticipos de caja; resultados del control interno y resoluciones contrarias a reparos del interventor".

Pleno del Ayuntamiento de Zamora. / José Luis Fernández

Durante el momento de "ruegos y peticiones" habitual, el portavoz de Vox, Javier Martín, ha manifestado sus deseos de "no solo recordar a las mujeres víctimas de género", haciendo referencia a los dos menores fallecidos en contexto de violencia vicaria, uno de ellos una niña de 12 años en Castellón y un niño de 10 años en Tenerife.

Para terminar, Martín ha expresado su descontento con respecto a la bandera presente en el balcón del Ayuntamiento: "Esta petición de retirada no responde a una valoración del conflicto internacional, sino al estricto cumplimiento de la legalidad y a la defensa de las instituciones que a todos nos representan", alegando que "vulnera el principio de neutralidad institucional establecido en la Constitución española, mediante el cual, se establece que la administración pública debe servir con actividad de los intereses generales. La exención de una enseña que representa una posición política en un conflicto bélico rompe este deber de neutralidad. Las instituciones, a diferencia de los ciudadanos, no gozan de libertad de expresión. Su deber es la objetividad".

Noticias relacionadas

Bandera de la República Árabe Saharaui Democrática. / José Luis Fernández

Ante la petición, Diego Bernardo, concejal de Hacienda, Recaudación, Rentas, Intervención y Tesorería en el Ayuntamiento de Zamora ha recalcado que "no se trata de la bandera de Palestina, sino de la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática", colocada a instancia de la Asociación Zamora con el Sahara para acompañar la conmemoración del 50 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, que tendrá lugar el viernes 27 de febrero. Un acto que, según Guarido, "responde a los deseos de la asociación que colabora desde hace años con Zamora, en un acto de solidaridad, que incluso, trasciende a la política", sentencia.