Visto bueno a la restauración interior de la iglesia de Santa María Magdalena y a la accesibilidad del Palacio Episcopal

La restauración interior de la iglesia de Santa María Magdalena, la adaptación a la normativa de incendios y la accesibilidad del Palacio Episcopal de Zamora, y la reforma de la vivienda de este último inmueble son tres de los proyectos que ha aprobado este jueves la Comisión Territorial de Patrimonio, reunida bajo la Presidencia del delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada.

La Comisión emitió informes sobre más de 90 expedientes, 30 de los cuales versan sobre intervenciones en bienes de Interés Cultural y conjuntos histórico-artísticos; entre ellos, aprobó el proyecto de derribo del edificio en la ronda de Santa Ana y de una nave en bajada de San Martín, promovido por el Ayuntamiento de Zamora, además de la remodelación de la cubierta de la iglesia de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina.

El Ayuntamiento de Fermoselle solicitó la pavimentación de la plaza Francisco Galiana, la apertura de la travesía de la calle Moralina y la pavimentación y la sustitución de las redes de saneamiento y abastecimiento.

18 tallas, lienzos e imágenes

Por otra parte, se solicitó al Obispado de Zamora la restauración de 18 tallas, lienzos e imágenes de la provincia, concretamente, la talla de San Antonio de Padua de la iglesia parroquial de San Martín, en Abelón; el lienzo del retablo mayor del templo de San Juan Bautista de Almeida de Sayago, y la imagen de San Isidro Labrador de la parroquia de La Asunción y la de la Virgen de la Silla de la parroquia de La Asunción, en Bermillo de Sayago.

También se va a restaurar el abrazo de Cristo a San Francisco de Asís, en Carrascal; la talla de Santa María Magdalena de la iglesia de Santa María Magdalena, en Cozcurrita; la de san Pedro de las Lágrimas de la parroquia de Santiago, en Fresnadillo de Sayago; la imagen de San Marcos de la iglesia de la Inmaculada Concepción, en Gamones, y la de San Esteban, de la iglesia parroquial de San Esteban, en Moral de Sayago.

Los miembros instaron al Obispado de Zamora a la restauración de la Virgen del Amor Hermoso de la parroquia de San Vicente, en Muga de Sayago; un Crucificado de la Parroquia de San Bartolomé, en Puercas; la escultura de la Natividad, en San Agustín del Pozo; un crucificado de San Juan Bautista y la escultura de San Miguel, en la iglesia de la Virgen de los Rayos, en Tapioles.

Por otra parte, se autorizó la restauración de la imagen de San José de la iglesia parroquial de San Ildefonso, en Torregamones, y la de la imagen de San Onofre de la Ermita de la Virgen del Templo. En Valer de Aliste, el Cristo Guía de Valer de la parroquia de Santa Eulalia de Valer, y una Virgen con Niño, en la parroquia de San Martín, en Vega de Nuez.

Arqueología

Por lo que se refiere a arqueología, la Comisión Territorial dio cuenta de 26 informes o renovaciones de permisos para intervenciones, entre las que figuran el proyecto de urbanización del entorno sur de la Catedral de Zamora, promovido por el Obispado de Zamora, y las obras de reparación del camino de Litos, por la Junta Administrativa de esa localidad.

Noticias relacionadas

Igualmente, autorizaron los trabajos de excavación y control arqueológico en la intervención en la Muralla de Zamora y la rehabilitación del patio del Palacio de los Condes de Alba de Aliste, en la capital zamorana, promovido por el Instituto de Turismo de España, y los trabajos asociados a la construcción de contenedores soterrados en la cuesta del Piñedo, en Zamora capital.