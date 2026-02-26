UGT pide "dejar de estrangularnos como provincia"

"La negociación colectiva es una herramienta imprescindible para garantizar empleo y calidad de vida". Así de contudente ha sido Gorka López, secretario de acción sindical y coordinador sectorial de UGT Zamora, esta mañana durante la presentación de los datos referidos a la negociación colectiva, así como los objetivos, retos y reivindicaciones de la federación.

Según ha señalado el secretario, la provincia de Zamora comparte una realidad en común con el resto de Castilla y León: "Más del 95% de las empresas de la comunidad autónoma tienen menos de 105 trabajadores, elevándose, en el caso de Zamora al 98%. No hay ninguna empresa de más de 1.000 trabajadores en la provincia. Además, Zamora está en el vagón de cola en cuanto a empresas de más de 100 y 150 trabajadores", sentencia. Por estos motivos, el coordinador sectorial ha remarcado que "la acción sindical con los convenios sectoriales es clave para garantizar derechos y salarios dignos".

Durante el 2025, 126.000 personas mejoraron sus condiciones laborales en Castilla y León, una cifra que no habría sido posible sin las negociaciones colectivas fruto de 72 convenios diferentes. Así mismo, el salario medio pactado incrementó un 3%, unos datos situados por encima de la media autonómica del 2,86% y del IPC del 2,9%. Aun así, López ha recalcado que aún hay margen de mejora: "La jornada laboral anual media se ha establecido en las 1.763,85 horas, siendo un total de 38,59 horas semanales", explica.

En lo que a Zamora se refiere, los datos recogidos reflejan que 7.034 personas han mejorado sus condiciones gracias a un total de nueve convenios. De tal modo que se logró un incremento medio pactado del 3,08%, alcanzando las 1.769 horas de jornada media anual que equivalen a 38,60 horas semanales: "Esto demuestra que es posible trabajar cuando hay diálogo y voluntad", señala López.

Por este motivo, y siguiendo la línea del diálogo y la voluntad, el objetivo de UGT para este 2026 es de alcanzar la reducción de la jornada hasta has 37,5 horas semanales, lo cual, sigue siendo su "reivindicación central".

En 2026 Zamora afronta, según indican, la negociación de dos convenios principales (el convenio de la vid y el de los trabajadores agropecuarios) que se suman a otros tres convenios que se encuentran en ultraactividad desde hace tres y cuatro años: panadería (2022), distribuidores de gases licuados (2023) y madera (2025). Desde el sindicato señalan su negativa ante los bloqueos a las negociaciones colectivas que se han estado encontrando por parte de determinadas patronales: "No vemos una intención de negociación. Uno de estos convenios se echó para atrás tras el anuncio del incremento del SMI", explica López. Además, añade, que en la actualidad, "estamos negociando el convenio de actividades agropecuarias", siendo hoy misma la fecha señalada en el calendario para llevar a cabo la segunda reunión con el acuerdo de la vid.

Independientemente de esto, Ángel Lobo, secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Zamora, ha comunicado sus deseos de poder seguir trayendo nuevas empresas a Zamora a pesar de las limitaciones que se están encontrando debido a las capacidades de la provincia, y, que considera, deben de cubrir las instituciones. Además, señala que "aquí hay muy buenos empresarios que lo deberían de hacer es tomar las riendas de esta situación. Nosotros mismos no podemos estrangularnos como provincia", sentencia.