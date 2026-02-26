TrufaChef, el concurso que une a expertos culinarios y aficionados en Zamora

La trufa protagoniza los días 28 de febrero y 1 de marzo las segundas jornadas gastronómicas promovidas por la Asociación Zamorana de Empresarios de la Hostelería (Azehos), la Diputación Provincial y Caja Rural de Zamora. Un evento que tendrá lugar en la Fundación Rei Afonso Henriques (FRAH) y en el que participarán reputados cocineros.

"Queremos convertir a Zamora en un territorio centrado en la promoción y en la difusión de la trufa, elemento gastronómico muy cotizado que imprime de calidad a los platos", explicó el diputado de Educación, Cultura, y Turismo, Víctor López de la Parte.

Alimento que emplearán cocineros de primer nivel de Castilla y León y que actuarán como anfitriones y capitanes de los ocho equipos participantes en el novedoso certamen TrufaChef, que tendrá lugar el próximo domingo partir de las 13.00 horas.

"Estamos encantados de fomentar este alimento y de que Zamora sea el epicentro de la trufa durante este fin de semana", valoró Laura Huertos, técnico de Comunicación de Caja Rural.

Jornadas en las que también se llevarán a cabo catas y degustaciones con el fin de dar a conocer a los consumidores un producto que, "efectivamente es gourmet", pero que "quizá el desconocimiento hace que piensen que solo es para un tipo de público realmente", manifestó Natalia García, gerente de Azehos.

Por ello, a través de las tapas se quiere hacer llegar a un mayor número de público. "Todo depende de cómo se use, por eso, a través de las tapas queremos que todo el mundo pueda ver realmente lo qué es, lo qué se puede hacer y después, prueben en nuestros establecimientos esas creaciones", expuso.

Las plazas para participar en las catas, degustaciones y en el concurso TrufaChef son limitadas por lo que los interesados pueden solicitar más información e inscribirse en el teléfono 665 672 149.