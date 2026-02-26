Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaraciones de Abascal en ZamoraComienzan las obras en la iglesia de MolacillosDenuncia a un vecino de Benavente por alteraciones nocturnasFallece José Ángel Rivera de las Heras, sacerdote zamorano
instagramlinkedin

El Yacente ya está en el Tránsito

La imagen presidirá el Vía Crucis y quedará lista para la salida de la procesión del Jueves Santo

Traslado del Yacente desde Santa María La Nueva al Tránsito

Traslado del Yacente desde Santa María La Nueva al Tránsito

A. P.

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

La Penitente Hermandad de Jesús Yacente trasladó este miércoles la imagen titular desde la iglesia de Santa María La Nueva hasta la iglesia del Tránsito, lugar de salida de la procesión de este año el Jueves Santo.

El Yacente estará listo para presidir los actos de Cuaresma. De hecho, el primer Vía Crucis comienzan este viernes 27 de febrero a las 20.30 horas en el Tránsito. A partir de ahí los Vía Crucis se irán produciendo durante los dos siguientes viernes, es decir, los días 6, 13 y 20 de marzo, con misa anterior a partir de las 20.30 horas.

Noticias relacionadas

Por otra parte, sigue en marcha el Quinario de la Virgen de la Soledad, en San Juan, organizado por Jesús Nazareno todas los días a las 20.00 horas hasta el sábado 28 y la celebración de las Siete Palabras, en La Horta, a las 20.30 horas, los martes de Cuaresma, días 3, 10, 17 y 24 de marzo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents