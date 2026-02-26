El Yacente ya está en el Tránsito

La Penitente Hermandad de Jesús Yacente trasladó este miércoles la imagen titular desde la iglesia de Santa María La Nueva hasta la iglesia del Tránsito, lugar de salida de la procesión de este año el Jueves Santo.

El Yacente estará listo para presidir los actos de Cuaresma. De hecho, el primer Vía Crucis comienzan este viernes 27 de febrero a las 20.30 horas en el Tránsito. A partir de ahí los Vía Crucis se irán produciendo durante los dos siguientes viernes, es decir, los días 6, 13 y 20 de marzo, con misa anterior a partir de las 20.30 horas.

Por otra parte, sigue en marcha el Quinario de la Virgen de la Soledad, en San Juan, organizado por Jesús Nazareno todas los días a las 20.00 horas hasta el sábado 28 y la celebración de las Siete Palabras, en La Horta, a las 20.30 horas, los martes de Cuaresma, días 3, 10, 17 y 24 de marzo.