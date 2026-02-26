De romería en romería: el calendario para vivir la devoción en la provincia de Zamora

La provincia de Zamora se viste de romería para disfrutar de los actos en devoción a un santo o una virgen. Un punto de encuentro de los vecinos de las localidades, pero también de muchos otros que se suman al peregrinaje. "Tienen un carácter de aglutinar y la gente se relaciona. Es un rato festivo de participación tradicional en el que se comparte comida, alegría y música", valoró el gerente del Consorcio de Fomento Musical de Zamora, Pablo Madrid.

Festividades que se mantienen vivas, a pesar de la despoblación que sufren muchos pequeños pueblos de la provincia. Por ello, la difusión de sus fechas a través de un calendario, "que siempre es muy esperado", ayuda a su promoción y que, a parte de los romeros que nunca fallan, se sumen otras personas. Un trabajo de recopilación que el diputado de Cultura, Educación y Turismo de la Diputación Provincial, Víctor López de la Parte, agradeció. "Muchas no cambian, pero algunas sí, por lo tanto hay que ir viendo cuándo son", apreció. Modificaciones que acusó, en ocasiones, a la falta de sacerdotes.

"Hay muchos curas que tienen muchas parroquias y para que puedan estar, se pueden producir algunos cambios", declaró. No obstante, también hay otras circunstancias que inciden en el establecimiento de las fechas. "Por ejemplo, las celebraciones del Corpus que se han trasladado de jueves a domingo, y puede haber años que en esa coincidencia con la romería hace que se desplace y se puede celebrar el anterior o el siguiente", comentó Madrid.

Víctor López de la Parte y Pablo Madrid. / José Luis Fernández / LZA

En cuanto a su auge, es variado según las localidades. "El que haya una fiesta en mitad de la semana y haga mal tiempo... o cuando son parajes que están más o menos alejados de los núcleos urbanos, hace que sea más complicado el atraer más gente", opinó el gerente del Consorcio.

En total, se han editado 2.500 calendarios que se van a entregar a través de las diferentes escuelas de folclore, en los puntos de información turística, además de llevarlos a los ayuntamientos y colegios públicos. Almanaque, promovido por la Diputación Provincial, que no falta a su cita desde hace 30 años y que busca ensalzar el valor de las romerías zamoranas.

Más de setenta celebraciones que se pueden consultar en el calendario de 2026 que este año se ilustra con una estampa de la romería en honor de la Virgen de la Encarnación en Villalcampo, que se celebra el 11 de septiembre.