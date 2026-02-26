Rodrigo Moreno: "Los biomateriales están adquiriendo gran importancia en la salud"

Profesor del Instituto de Cerámica y Vidrio de Madrid, especializado en materiales cerámicos, será uno de los ponentes de las II Jornadas de Ciencia e Ingeniería de Materiales, que se celebran del 3 al 5 de marzo en el Campus Viriato, dirigido a estudiantes de Secundaria para que conozcan los estudios de la Escuela Politécnica de Zamora.

¿Qué le llevó a estudiar Ciencias Químicas en la Universidad Autónoma de Madrid?

Lo cierto es que no soy uno de esos convencidos que con solo cuatro años vieron un artilugio y sabían que iban a ser físicos. En realidad, me decantaba entre estudiar literatura o química y pensé que siempre podría leer cuando quisiera, pero la ciencia me parecía que podría tener más salidas profesionales en aquella época.

Y después llegaría el flechazo con los materiales cerámicos

Fue por cierta casualidad. Existía ya el departamento en la universidad y me ofrecieron quedarme allí para realizar la tesina, aunque había pocos medios. Después pasé al Instituto de Química Orgánica y de ahí al Instituto de Cerámica y Vidrio, donde quedé definitivamente.

Una ciencia joven

Se convirtió en pionero en el procesamiento coloidal de materiales cerámicos, ¿cómo fue ese camino?

En realidad, la cerámica avanzada es muy joven, hasta los años setenta no se hablaba de ella, solo existían los clásicos refractarios, pavimentos, azulejerías y demás. Pero se comenzaron a buscar nuevas formas de fabricar esas nuevas cerámicas, más allá de lo que era la compactación, aplicando simplemente una presión. Surgió la posibilidad de preparar suspensiones, en vez del prensado, que se llevaba haciendo toda la vida. Ese fue el tema de mi tesina, de mi tesis… y sigue siendo mi trabajo actual.

¿Ha habido una gran evolución desde que comenzó?

Yo comencé en 1984 y no existía nada de esto, así que todo lo que se hacía era muy pionero. Por ejemplo, comenzamos a trabajar con viscosímetros, para medir la viscosidad y, de hecho, yo escribí el primer libro sobre reología, la ciencia que estudia la viscosidad y el flujo y deformación de la materia. En los noventa, se abrió la posibilidad de nuevos procesos a través de la gelificación, introduciendo aditivos que al calentar se convertían en un gel. Aplicado en cerámica, se refrigeraba esa sustancia en un molde y se tenía la pieza lista. Y, finalmente, surgió la fabricación aditiva, que fue toda una revolución, aunque es muy compleja y requiere preparar formulaciones muy complicadas, con resinas y dispersión de polvo. Por eso no es siempre rentable.

Vinculada a la industria

¿Cómo valora la transferencia de conocimiento que tiene que haber entre la investigación y la industria?

En el Instituto de Cerámica y Vidrio de Madrid es algo esencial. Personalmente, he trabajado sobre todo en Europa y he contactado con muchas empresas extranjeras. También nos parece fundamental la divulgación, de ahí que impartamos muchas charlas en centros educativos, como haré en las jornadas de Zamora.

La internacionalización ha sido una constante en su carrera, ¿Qué aporta esa relación estrecha entre especialistas?

Es algo fundamental para seguir avanzando, conociendo investigaciones extranjeras y a personajes de la ciencia de la cerámica en Europa. También participo en un organismo que gestiona fondos para otorgar becas. De hecho, ofrecemos cuatro al año para estudiantes de doctorado que quieran trabajar en un laboratorio europeo, lo que nos otorga la posibilidad de intercambios que no nos ofrecen desde los ministerios.

Presidente de Sociemat

Entre sus labores también se suma la presidencia de la Sociedad Española de Materiales, Sociemat. ¿Cuáles son los objetivos principales de esta entidad?

Sobre todo, aglutinar a los diferentes agentes que trabajan en materiales, ya sea en laboratorios, institutos, universidades o empresas. Hemos ido creciendo poco a poco. Yo llevaba ocho años en la vicepresidencia con Juan José De Damborenea al frente y la secretaria Gloria Rodríguez. Durante ese tiempo, hicimos un esfuerzo tremendo para impulsar diferentes actividades, como la creación de la revista «Materiales» o la organización de una serie de conferencias online, que están disponibles en nuestro canal de YouTube. La divulgación también es importante, dentro del proyecto MaterDivulga, además del Congreso Nacional de Materiales, el último organizado en Málaga, al que acudieron alrededor de medio millar de personas. También pertenecemos a la Federación Europea de Sociedades de Materiales.

Ante su visita al Campus Viriato la próxima semana, ¿cómo explicaría a un estudiante de Secundaria la importancia de la Ingeniería de Materiales de cara al futuro?

Es cierto que este grado, hasta hace pocos años, era un auténtico desconocido, no teníamos ninguna relevancia ni aparecíamos en los medios. Pero todo el mundo utiliza un bolígrafo, un ordenador o un teléfono móvil. Todo lo que nos rodea son materiales y detrás de ellos hay un montón de estudios científicos, para que cualquiera de estos artilugios pueda funcionar. Desde polímeros hasta plásticos, pasando por materiales compuestos. Y ahora está adquiriendo mucha relevancia el tema de los biomateriales, vinculados a la salud. Así que se ha convertido en una alternativa interesante de estudios superiores. Antes este trabajo lo hacían físicos, químicos o incluso geólogos, porque no había una preparación tan específica como en la actualidad, que se caracteriza por ser multidisciplinar y coordinarse, en un futuro profesional, con otros expertos de otros ámbitos, como biología o medicina.