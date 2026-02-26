Las raíces zamoranas de Santiago Abascal: "Uno de mis bisabuelos nació en Zamora"

El representante de VOX, Santiago Abascal revelaba ayer, 25 de febrero, en el acto celebrado por el partido con motivo de las próximas elecciones, que su segundo apellido, Conde, viene de Zamora. Decía que "algunos, de una manera racional, tenemos el sentimiento de sentirnos en casa en cualquier lugar de nuestra patria", y mencionó a su bisabuelo zamorano, la razón por la que decía que la provincia ocupa un lugar especial para él. “Me siento un poquito más en casa porque he tenido la curiosidad de saber quienes son mis antepasados y uno de mis bisabuelos nació en Zamora, es el que me da mi segundo apellido y por eso yo tengo un motivo añadido por el que me siento en casa”.

Lo hizo un acto marcado por la confianza que VOX ha depositado en las próximas elecciones autonómicas, destacando en el acto los resultados que ha conseguido en Aragón y en Extremadura, a los que también hizo referencia.