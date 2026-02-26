Patrimonio aprueba la restauración interior de La Magdalena en Zamora

La Comisión Territorial de Patrimonio, reunida bajo la presidencia del delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, ha emitido informe sobre más de 90 expedientes. Entre los proyectos más destacados se encuentran la restauración interior de la Iglesia de Santa María Magdalena o la adaptación a normativa de incendios y accesibilidad en Palacio Episcopal de Zamora.

Los miembros de la Comisión han autorizado 30 expedientes relativos a intervenciones en Bienes de Interés Cultural (BIC) y conjuntos histórico-artísticos. Entre ellos destaca la restauración interior de la Iglesia de Santa María Magdalena; la adaptación a la normativa de incendios y accesibilidad en el Palacio Episcopal de Zamora o la reforma de la vivienda del Palacio Episcopal impulsado por el Obispado de Zamora.

La Comisión también ha aprobado el proyecto de derribo del edificio en la Ronda de Santa Ana y de una nave en Bajada de San Martín fomentado por parte del Ayuntamiento de Zamora. Así como la remodelación de la cubierta del tañadero de la Iglesia de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina por parte de Jesús Nazareno y Animas de la Campanilla de Toro.

Además, el Ayuntamiento de Fermoselle ha solicitado la pavimentación en la Plaza Francisco Galiana y la apertura de la Travesía de la Calle Moralina y la Pavimentación y sustitución de las redes de saneamiento y abastecimiento.

Restauración de 18 tallas

Los miembros han solicitado al Obispado de Zamora la restauración de 18 tallas, lienzos e imágenes a nivel provincial. La talla de San Antonio de Padua de la iglesia parroquial de San Martín, en Abelón; el lienzo del retablo mayor del templo de San Juan Bautista de Almeida de Sayago. En Bermillo de Sayago, la imagen de San Isidro Labrador de la parroquia de La Asunción y la de la Virgen de la Silla de la parroquia de La Asunción.

También se va a restaurar el abrazo de Cristo a San Francisco de Asís, en Carrascal; la talla de Santa María Magdalena de la iglesia de Santa María Magdalena de Cozcurrita; la de san Pedro de las lágrimas de la parroquia de Santiago, en Fresnadillo de Sayago. Además de la imagen de San Marcos de la iglesia de la Inmaculada Concepción de Gamones y la de San Esteban de la iglesia parroquial de San Esteban en Moral de Sayago.

Los miembros han instado al Obispado de Zamora a la restauración de la Virgen del Amor Hermoso de la parroquia de San Vicente, en Muga de Sayago; un Crucificado de la Parroquia de San Bartolomé, en Puercas de Aliste; la escultura de la Natividad, en San Agustín del Pozo; un crucificado de San Juan Bautista o la escultura de San Miguel en la iglesia de la Virgen de los Rayos, en Tapioles.

En Torregamones se ha aprobado la restauración de la imagen de San José de la iglesia parroquial de San Ildefonso y la de la imagen de San Onofre de la Ermita de la Virgen del Templo. Mientras que en Valer de Aliste, el Cristo Guía de Valer de la Parroquia de Santa Eulalia de Valer y una Virgen con Niño en la Parroquia de San Martín, en Vega de Nuez.

Urbanización del entorno sur de la Catedral

En el apartado de arqueología, la Comisión ha informado de 26 informes o renovaciones de permisos para intervenciones arqueológicas, entre las que destacan el proyecto de urbanización del entorno sur de la Catedral de Zamora promovido por el Obispado de Zamora o las obras de reparación del camino de Litos por la Junta Administrativa de la localidad.

Los miembros de la Comisión han aprobado los trabajos de excavación y control arqueológico en la Intervención en la muralla de Zamora y rehabilitación del patio del palacio de los Condes de Alba de Aliste en Zamora (Parador de Turismo), fomentado por el Instituto de Turismo de España o los trabajos asociados a la construcción de contenedores soterrados en la Cuesta del Piñedo de Zamora.

La Comisión también ha aprobado los informes finales relacionados con la Instalación de almacenamiento en Valcabado; con la Modificación puntual de la delimitación de Suelo Urbano, en Belver, las solicitudes de renovación de los trabajos del clareo del arbolado, poda de ramas y desbroce de matorral en el Castro de Pedroso en Trabazos y San Martín del Pedroso o los asociados a la construcción de la línea subterránea de alta tensión impulsado por Tábara.

Baterías Hércules y plantas de biogás en Toro

Además de los informes relacionados con la hibridación del sistema de almacenamiento en baterías Hércules en Toro; el de la explotación de recursos de Proincon en Moreruela de Tábara y los asociados a la Reforma de instalaciones para planta de compostaje en Corrales del Vino. Además de la solicitud de estudio de la planta de de La Guardia y su infraestructura de evacuación de la localidad de Toro; de movimientos de tierra del soterramiento de red de baja tensión de Puebla de Sanabria; las mejoras en la Ermita del Cristo de San Esteban en Muelas del Pan y la Infraestructura rural de la concentración parcelaria de Fresno de Sayago.

En el apartado de planeamiento urbanístico, la comisión ha informado de 11 expedientes entre las que sobresalen la aprobación de las normas urbanísticas municipales de Morales del Rey promovidas por su Ayuntamiento.

Además, se ha informado favorablemente de las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana y PECH (Casco Histórico) ubicado en Toro y el relativo las normas de protección del suelo rústico para la regulación de plantas de biogás promovido por el Ayuntamiento de la localidad.

Finalmente, la Comisión ha emitido favorable de 26 informes relativos a proyectos de rehabilitación destacando la instalación de un aseo público en el aparcamiento de la Plaza de San Julián del Mercado promovida por el Ayuntamiento de Zamora y las mejoras en tañadero y cielos rasos de la iglesia de Santa María de la Magdalena impulsado por el obispado de Zamora.