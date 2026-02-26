Las obras del Mercado de Abastos de Zamora, paralizadas

Las obras del Mercado de Abastos están paralizadas y no podrán reanudarse hasta que esté redactada y aprobada la modificación del proyecto original, que supone un sobrecoste del 33.17% debido sobre todo a la nueva acometida eléctrica que se calcula costará 700.000 euros.

El buen ritmo de ejecución de las obras, cercano al 70%, y la agilidad que se supone va a tener la redacción del modificado, que tiene que pasar también por la supervisión técnica municipal hacen que el concejal responsable, David Gago, sea optimista y mantenga la fecha de finales de este 2026 como la de terminación de las obras.

Se trata, indicó el edil, de unidades de obra que no eran previsibles a la hora de redactar el proyecto original. Por ejemplo hay refuerzos estructurales de zonas que estaban tapadas y que no se preveía que estuvieran el tan mal estado, según los análisis previos. Esto obliga a reforzar pilastras.

Han aparecido también algunas zonas con amianto, que será necesario retirar. Un elemento que muchas veces se pone como excusa para el retraso en las obras, pero que en esta ocasión no va a tener una incidencia principal.

Lo más gordo es la propuesta técnica de Iberdrola Distribución "que plantea un centro de transformación diferente a lo aprobado en el proyecto. Iberdrola planteaba un centro de transformación en San Pablo y en San Andrés. Y ahora lo que plantea es un tercer enganche en la plaza de Hacienda. Es decir, hay que hacer una canalización de la infraestructura eléctrica por la calle Traviesa, por la calle de la Brasa y por la plaza de Fernández Duro. Todos podemos entender lo que supone eso. Es una obra de grandes proporciones y, si mal no quiero recordar, estaba cercana o lo saltaba a los 700.000 euros del proyecto", explicó Gago.

También hay que desviar la red de media tensión que atraviesa la plaza frente a la plaza (fachada sur) y que tampoco estaba contemplada.

Tuberías y tumbas bajo el subsuelo

Otro asunto es la desviación de la acometida de un "saneamiento anterior a la construcción del Mercado en 1904, anterior a las obras del colector de Segundo Viloria y que no quedó reflejado jamás en los planos del Ayuntamiento. Es como un trozo de colector que ha quedado ahí de la mano de Dios y que ahora, al picar dos metros por debajo de la zona prevista, ha salido y se puede ver".

Un capítulo importante es la puesta en valor de los restos arqueológicos. Antes de comenzar con la reforma del Mercado ya se sabía que iban a aparecer restos arqueológicos, pero no que hubiera tantas tumbas y, sobre todo que algunas de ellas tan valiosas que es necesario mantenerla, como por ejemplo todas las que están en la línea más cercana a la pared Este del Mercado de Abastos.

También se sabía que había un ábside de la iglesia de San Salvador de la Vid, porque el propio Viloria dejó documentada su situación en el proyecto del Mercado original, aunque no la cota. "Pero se pensaba que ese ábside estaba a la altura de la planta baja del Mercado, y resulta que ha aparecido a aproximadamente 40-50 centímetros de profundidad. Se esperaba que apareciera a dos metros. Eso significa que hay un cambio por completo del concepto porque se iba a hacer una especie de zona musealizada y visitable con una pasarela que bajaba entre las ruinas y eso ya no hay que hacerlo porque está a nivel superficial".

Además, hay que sumar otras cuestiones menores.

Las ondulaciones

Otro cantar son las ondulaciones surgidas en la nueva cubierta del Mercado de Abastos, un asunto que tendrán que resolver los responsables de la obra. El Ayuntamiento se limita a señalar que la obra se recibirá con todo, incluido el tejado, en condiciones.

"El doblez del tejado, eso es otra cosa, en la que no entramos ni salimos, porque eso tiene que quedar solucionado. Ni este Ayuntamiento ni ninguna administración, en su sano juicio, recibiría una obra que tuviera deficiencias técnicas como la que hay".

Unas deficiencias, que ha quedado claro que "no estructurales. Es una deficiencia de material o de montaje, lo desconocemos todavía. Eso lo tiene que arreglar y ya está. Y que se aclaren entre quien le vendió el material, quien lo ha instalado, quien es la empresa constructora, y dicho sea de paso, a este Ayuntamiento lo único que le importa es que a fecha de recibir el trabajo esté en condiciones". "El problema es que ha habido un abombamiento de las láminas bajo teja. Hay primero una estructura de metal, luego hay unas cinchas de madera, y sobre las cinchas de madera unos tablones que llaman de laminado de madera, que es un laminado especial que debería de ser hidrófugo, es decir, que rechaza el agua, que con la humedad no se altera. Y lo que ha ocurrido ahí es que ese laminado se ha abombado. Y al abombarse, ha abombado las tejas".