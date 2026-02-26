Los medicamentos para diabéticos, los que más faltan en las boticas de Zamora

La falta de medicamentos continúa siendo uno de los principales retos del sector farmacéutico en España, según recoge el III Informe sobre desabastecimiento de medicamentos elaborado por Luda Partners. En 2025 se registraron una media trimestral de 5.397 productos distintos con faltas en las farmacias de la red, lo que supone un incremento del 8% respecto al año anterior.

El sector farmacéutico ha desarrollado estrategias para mitigar el desabastecimiento, destacando el papel de la tecnología como factor clave y señalando los tipos de medicamentos que han presentado mayores dificultades durante el período analizado.

Los grupos terapéuticos con mayores problemas de suministro durante el último año, medidos por el número de faltas reportadas a través de la mencionada herramienta, son los antidiabéticos, los antibacterianos y los antidepresivos.

El informe identifica en Castilla y León y Zamora a los tratamientos para la diabetes como los más afectados por el desabastecimiento, representando el 9% de los medicamentos localizados mediante la herramienta y entre ellos destaca Ozempic.

En segundo lugar, los antibacterianos de uso sistémico constituyen el 5%, donde Furantoina y Zinnat han sufrido los mayores problemas.

Los medicamentos para el glaucoma ocupan el tercer puesto y representan el 4% de las localizaciones totales, con Brimvera y Timabak como los más destacados.

Multiples factores

Aunque Ozempic ha sido uno de los medicamentos más emblemáticos del desabastecimiento en los últimos años, el informe evidencia que este fenómeno no responde únicamente a picos puntuales de demanda, sino a múltiples factores que afectan a la cadena de suministro, lo que confirma que no se trata de un problema aislado vinculado a un solo fármaco.

Prueba de ello es la evolución de los medicamentos más afectados en los últimos años. En 2024, Concerta superó a Ozempic como el medicamento con mayores problemas de suministro, especialmente durante los meses de inicio del curso escolar. En 2025, Anafranil encabezó el ranking durante el verano.

Y actualmente en 2026, el medicamento que ha registrado un mayor número de incidencias ha sido Lenzetto, indicado para el tratamiento de los síntomas derivados de la deficiencia de estrógenos tras la menopausia.