El mapa de la edad de plata

Los mapas son elementos fundamentales en nuestro día a día. Tal vez no nos damos cuenta, pero nos guían y ayudan en cualquier momento para ubicarnos y para saber hacia dónde tenemos que dirigirnos. Por ello, Zamora necesitaba un nuevo mapa: el del proyecto transfronterizo SilverJobs. Una herramienta que recoge todos los recursos e infraestructuras que existen en la provincia vinculados a la atención a las personas mayores y al impulso del empleo en la Silver Economy, la también conocida como economía de los cuidados.

Gracias a este mapeado, que se puede consultar en la página web silverjobs.es, cualquier persona puede ver tanto los recursos de los que dispone en su localidad y/o comarca, como hacer búsquedas específicas de residencias, centros de día, centros comunitarios o asociaciones, instituciones y empresas que prestan ayuda a domicilio. Además, de cada servicio podrá obtener información como número de plazas, fotografías, o teléfono y correo electrónico de contacto, entre otros.

Por otro lado, a nivel institucional, permite detectar necesidades y oportunidades de mejora.

Este mapeado forma parte de la infraestructura social del proyecto SilverJobs, financiado por el programa Interreg Poctep, y constituye una herramienta estratégica para afrontar los retos del envejecimiento y la despoblación en el medio rural.

CIS Granja de Moreruela

Una de las infraestructuras más importantes que se ha puesto en marcha gracias a SilverJobs es el Centro de Innovación Social (CIS) de Granja de Moreruela, un espacio pionero que ofrecerá servicios de todo tipo en la comarca de Tierra de Campos, como teleasistencia avanzada, atención remota, seguimiento digital y acompañamiento personalizado, con especial atención a personas con problemas de salud mental y a la prevención de enfermedades asociadas a la tercera edad.

GALERÍA | La inauguración del nuevo CIS de Granja de Moreruela, en imágenes / Víctor Garrido

En el CIS también juega un papel muy importante la formación, ya que organizarán cursos presenciales y a distancia para profesionales sociosanitarios.

Su puesta en marcha el pasado mes de noviembre ha supuesto una inversión de 152.000 euros, destinada tanto a la reforma del edificio como a su equipamiento tecnológico. La financiación ha sido compartida entre la Diputación, el Ayuntamiento de Granja de Moreruela y fondos europeos Feder, lo que ha permitido dotar al centro de tecnología avanzada orientada a la atención digital de las personas mayores.

Cuidador Silver

Precisamente, con ese objetivo de formar a profesionales para que puedan ofrecer una atención cada vez más personalizada, cercana, humana y adaptada a las necesidades de las personas mayores, se ha creado el Curso Básico de Cuidador Silver.

Nace con el objetivo de formar a personas comprometidas con el cuidado, el acompañamiento y la atención integral de las personas mayores, dotándoles de los conocimientos y habilidades necesarias para mejorar su calidad de vida. El programa está dirigido tanto a personas que desean iniciar su trayectoria profesional en el ámbito de los cuidados, como a aquellas que ya cuentan con experiencia y buscan actualizar o ampliar sus competencias.

A lo largo del curso, que se realiza online y puede comenzarse en cualquier momento, el alumnado adquiere durante 70 horas herramientas prácticas para realizar un seguimiento diario de las personas mayores, comprendiendo su situación personal, emocional y social. Se abordan aspectos clave como la soledad no deseada, el aislamiento social y las pautas de actuación en el entorno del hogar.

El curso también quiere promover la permanencia de las personas mayores en su propio domicilio el mayor tiempo posible, fomentando su autonomía personal y bienestar. Asimismo, se impulsa un modelo de atención centrado en la persona y en su participación activa en las decisiones que afectan a su vida cotidiana, contribuyendo a un envejecimiento digno y respetuoso.

Se quiere fomentar así un perfil accesible que dé respuesta a las necesidades del medio rural. No se necesita titulación de partida, pero sí son necesarias ciertas habilidades sociales que garanticen el buen trato y la atención de calidad a nuestros mayores.

Manos de una persona mayor en su casa / Pexels

Talento y empleo

Con el mismo objetivo de redefinir el envejecimiento desde la sociedad, la tecnología y la dignidad humana, tuvo lugar el año pasado en Zamora el VII Congreso Internacional Silver Economy, un encuentro en el que se reflexiona sobre el impulso del empleo y la innovación en torno al envejecimiento activo.

La mesa SilverJobs reunió a especialistas que analizaron aspectos clave como la senescencia celular, la aplicación de la tecnología al cuidado de las personas mayores, la salud ósea, la discapacidad, la salud mental, la soledad no deseada y las estrategias para una longevidad saludable.

La Feria Hispano-Lusa de Empleo SilverJobs reforzó el carácter práctico del congreso, facilitando el encuentro entre profesionales, emprendedores, estudiantes y entidades del sector Silver. En este espacio se desarrolló una exposición de tecnologías SilverJobs, donde se presentaron soluciones disruptivas vinculadas al proyecto orientadas al cuidado y la atención de personas mayores y colectivos vulnerables como, por ejemplo, andadores inteligentes o robots con forma de mascotas.

