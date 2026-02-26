Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallece el sacerdote zamorano José Ángel Rivera de las HerasLa jueza deja en libertad con cargos al atacante con un cuchillo a agentes de la Policía y la Guardia Civil en BenaventeDesclasificación de los documentos del golpe de estado del 23F, en directo: última hora de su publicación en el BOE y reaccionesEl 4G les deja sin TDTPeleas de Abajo: "Se defendían a capa y espada"
instagramlinkedin
Silverjobs

El mapa de la edad de plata

El proyecto SilverJobs sigue dando pasos para mejorar la vida de nuestros mayores y, entre sus diferentes proyectos, se encuentra una iniciativa muy interesante: el mapeado de las infraestructuras existentes en toda la provincia vinculadas a la atención de las personas mayores. Entre ellas se encuentra el CIS de Granja de Moreruela, que ya está a pleno rendimiento.

Imagen del mapeado de recursos vinculados a la Silver Economy. | CEDIDA

Imagen del mapeado de recursos vinculados a la Silver Economy. | CEDIDA

Verónica de Castro

Verónica de Castro

Zamora

Los mapas son elementos fundamentales en nuestro día a día. Tal vez no nos damos cuenta, pero nos guían y ayudan en cualquier momento para ubicarnos y para saber hacia dónde tenemos que dirigirnos. Por ello, Zamora necesitaba un nuevo mapa: el del proyecto transfronterizo SilverJobs. Una herramienta que recoge todos los recursos e infraestructuras que existen en la provincia vinculados a la atención a las personas mayores y al impulso del empleo en la Silver Economy, la también conocida como economía de los cuidados.

Gracias a este mapeado, que se puede consultar en la página web silverjobs.es, cualquier persona puede ver tanto los recursos de los que dispone en su localidad y/o comarca, como hacer búsquedas específicas de residencias, centros de día, centros comunitarios o asociaciones, instituciones y empresas que prestan ayuda a domicilio. Además, de cada servicio podrá obtener información como número de plazas, fotografías, o teléfono y correo electrónico de contacto, entre otros.

Por otro lado, a nivel institucional, permite detectar necesidades y oportunidades de mejora.

Este mapeado forma parte de la infraestructura social del proyecto SilverJobs, financiado por el programa Interreg Poctep, y constituye una herramienta estratégica para afrontar los retos del envejecimiento y la despoblación en el medio rural.

CIS Granja de Moreruela

Una de las infraestructuras más importantes que se ha puesto en marcha gracias a SilverJobs es el Centro de Innovación Social (CIS) de Granja de Moreruela, un espacio pionero que ofrecerá servicios de todo tipo en la comarca de Tierra de Campos, como teleasistencia avanzada, atención remota, seguimiento digital y acompañamiento personalizado, con especial atención a personas con problemas de salud mental y a la prevención de enfermedades asociadas a la tercera edad.

GALERÍA | La inauguración del nuevo CIS de Granja de Moreruela, en imágenes

GALERÍA | La inauguración del nuevo CIS de Granja de Moreruela, en imágenes / Víctor Garrido

En el CIS también juega un papel muy importante la formación, ya que organizarán cursos presenciales y a distancia para profesionales sociosanitarios.

Su puesta en marcha el pasado mes de noviembre ha supuesto una inversión de 152.000 euros, destinada tanto a la reforma del edificio como a su equipamiento tecnológico. La financiación ha sido compartida entre la Diputación, el Ayuntamiento de Granja de Moreruela y fondos europeos Feder, lo que ha permitido dotar al centro de tecnología avanzada orientada a la atención digital de las personas mayores.

Cuidador Silver

Precisamente, con ese objetivo de formar a profesionales para que puedan ofrecer una atención cada vez más personalizada, cercana, humana y adaptada a las necesidades de las personas mayores, se ha creado el Curso Básico de Cuidador Silver.

Nace con el objetivo de formar a personas comprometidas con el cuidado, el acompañamiento y la atención integral de las personas mayores, dotándoles de los conocimientos y habilidades necesarias para mejorar su calidad de vida. El programa está dirigido tanto a personas que desean iniciar su trayectoria profesional en el ámbito de los cuidados, como a aquellas que ya cuentan con experiencia y buscan actualizar o ampliar sus competencias.

A lo largo del curso, que se realiza online y puede comenzarse en cualquier momento, el alumnado adquiere durante 70 horas herramientas prácticas para realizar un seguimiento diario de las personas mayores, comprendiendo su situación personal, emocional y social. Se abordan aspectos clave como la soledad no deseada, el aislamiento social y las pautas de actuación en el entorno del hogar.

El curso también quiere promover la permanencia de las personas mayores en su propio domicilio el mayor tiempo posible, fomentando su autonomía personal y bienestar. Asimismo, se impulsa un modelo de atención centrado en la persona y en su participación activa en las decisiones que afectan a su vida cotidiana, contribuyendo a un envejecimiento digno y respetuoso.

Se quiere fomentar así un perfil accesible que dé respuesta a las necesidades del medio rural. No se necesita titulación de partida, pero sí son necesarias ciertas habilidades sociales que garanticen el buen trato y la atención de calidad a nuestros mayores.

Manos de una persona mayor en su casa

Manos de una persona mayor en su casa / Pexels

Talento y empleo

Con el mismo objetivo de redefinir el envejecimiento desde la sociedad, la tecnología y la dignidad humana, tuvo lugar el año pasado en Zamora el VII Congreso Internacional Silver Economy, un encuentro en el que se reflexiona sobre el impulso del empleo y la innovación en torno al envejecimiento activo.

La mesa SilverJobs reunió a especialistas que analizaron aspectos clave como la senescencia celular, la aplicación de la tecnología al cuidado de las personas mayores, la salud ósea, la discapacidad, la salud mental, la soledad no deseada y las estrategias para una longevidad saludable.

La Feria Hispano-Lusa de Empleo SilverJobs reforzó el carácter práctico del congreso, facilitando el encuentro entre profesionales, emprendedores, estudiantes y entidades del sector Silver. En este espacio se desarrolló una exposición de tecnologías SilverJobs, donde se presentaron soluciones disruptivas vinculadas al proyecto orientadas al cuidado y la atención de personas mayores y colectivos vulnerables como, por ejemplo, andadores inteligentes o robots con forma de mascotas.

¿Quieres conocer todas las oportunidades de empleo y formación de Silver Jobs?

El proyecto Silver Jobs pretende generar empleo de calidad vinculado a los servicios socio-sanitarios y las necesidades tecnológicas de la población Silver, promoviendo una economía inclusiva y sostenible.

Suscríbete a la newsletter mensual (disponible en español y portugués) para recibir todas las ofertas de empleo y formación:

Suscríbete a la Newsletter en español Suscríbete a la Newsletter en portugués

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La provincia de Zamora registra dos terremotos durante la tarde del miércoles
  2. ¿Guarra qué?': Los cinco pueblos de Zamora señalados por tener el nombre más raro de España
  3. El mapa de la Zamora rural con los nombres de pueblos más extraños
  4. El luminoso piso en Zamora con garaje y terraza que será tuyo por 140.000 euros
  5. Nuevo cambio en la Feria Taurina de San Pedro en Zamora: Borja Jiménez sustituye a Morante de la Puebla
  6. Así es el carácter de los zamoranos, según Chat GPT
  7. Camino Limia, exnovillera y ganadera: 'Lo que me han exigido siempre es ser profesional y dar la talla
  8. Estafan casi 20.000 euros a dos empresas de Zamora a través del correo electrónico

El mapa de la edad de plata

Villalcampo y Carbajosa invertirán más de 51.000 euros en pavimentación

El astillero gallego del caso del catamarán del lago de Sanabria: «Nadie retiene un barco así por capricho»

El astillero gallego del caso del catamarán del lago de Sanabria: «Nadie retiene un barco así por capricho»

Accidente en San Vitero con una persona herida y atrapada en el interior del vehículo

El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Vigo

El vapeo, el cribado de cáncer de pulmón en fumadores y la lactancia materna "se cuelan" en el nuevo Código Europeo del Cáncer, lo explica en Zamora la oncóloga Paula Jiménez

El vapeo, el cribado de cáncer de pulmón en fumadores y la lactancia materna "se cuelan" en el nuevo Código Europeo del Cáncer, lo explica en Zamora la oncóloga Paula Jiménez

El alcalde de Puebla de Sanabria defiende que se recuperen las paradas del AVE a Galicia frente a la propuesta de un tren lanzadera: "Es lo más sencillo"

Treinta años del "adiós" al colegio San Vicente de Paúl de Zamora

Tracking Pixel Contents