Un herido leve en un accidente de tráfico en Zamora

Un motorista de 21 años resulta herido leve en la colisión entre un coche y una moto a las 22.44 horas de ayer, 25 de febrero. El suceso tuvo lugar a la altura del número seis de la calle Villalobos.

Al recibir el aviso, el 112 informó a la policía y al Sacyl, que se movilizaron hasta el lugar y se hicieron cargo de la situación, asistiendo al motorista, único herido en el accidente.