Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaraciones de Abascal en ZamoraComienzan las obras en la iglesia de MolacillosDenuncia a un vecino de Benavente por alteraciones nocturnasFallece José Ángel Rivera de las Heras, sacerdote zamorano
instagramlinkedin

Un herido leve en un accidente de tráfico en Zamora

El suceso se produjo durante la noche de ayer, 25 de febrero, a la altura de la calle Villalobos

Ambulancia de Emergencias de Sacyl

Ambulancia de Emergencias de Sacyl / LOZ

Oliva Conde

Un motorista de 21 años resulta herido leve en la colisión entre un coche y una moto a las 22.44 horas de ayer, 25 de febrero. El suceso tuvo lugar a la altura del número seis de la calle Villalobos.

Al recibir el aviso, el 112 informó a la policía y al Sacyl, que se movilizaron hasta el lugar y se hicieron cargo de la situación, asistiendo al motorista, único herido en el accidente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents