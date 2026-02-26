Defender lo común y los derechos, objetivos de la campaña de IU

“Que cambie algo en esta comunidad”. Ese es el objetivo con el que el cabeza de lista de Izquierda Unida por Zamora a las Cortes de Castilla y León, Miguel Ángel Viñas, ha arrancado esta campaña electoral con la pegada de carteles bajo el lema “Defender lo común”.

Un eslogan “en positivo” y que van a defender “con ganas” desde la formación: “Es defender lo que tiene en común la mayoría de la gente, los derechos que se han conquistado durante muchos años y que cada vez nos van quitando poco a poco”.

Ha hecho referencia directa a la vivienda, que “de verdad sea digna y sobre todo asequible”, y ha señalado que hay que seguir luchando por otros derechos como “la sanidad adecuada, gratuita y de calidad para todos; la educación pública o el derecho a poder vivir en esta tierra y que esté libre de la contaminación creada y provocada por las políticas que se están llevando a cabo en esta región, esa política de macrogranjas que lleva a contaminar el terreno que quieren contaminar aún más con las plantas de biogás”.

Viñas ha detallado también que defenderá “una tierra donde las comunicaciones creen permeabilidad en el territorio” y el derecho que de cualquier persona “a vivir donde quiere y con dignidad, a crear un proyecto de vida se llegue a Zamora desde Madrid, Cataluña o desde cualquier lugar del mundo; porque todos tenemos derechos como ciudadanos nacidos en libertad”.

No han faltado tampoco las referencias en este inicio de campaña a los más mayores: “Defendemos envejecer con dignidad y poder morir en residencias públicas atendidas por servicios sociales públicos”. Criticaba en este último sentido al candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco: “Dice que Castilla y León tiene unos grandes servicios públicos. El Ayuntamiento de Zamora pone tres millones y medio para la ayuda a domicilio, mientras que ellos ponen un minuto y pico”.

Pegada cartele IU / José Luis Fernández

“Desde que tengo uso de razón política siempre han gobernado los mismos, el Partido Popular. No veo yo que la región está mejor, pero nos proponen cómo mejorarla y echando balones fuera”, denunciaba el candidato de IU. Por ello insiste en que “es el momento de que pueda haber un cambio”.

Voto en conciencia

Viñas ha hecho un llamamiento al voto en conciencia, mostrando así su rechazo a la petición del voto útil: “Los que llevamos tantos años en política votamos a las ideas que defendemos. Lo otro es un juego de tablero. Apelar al voto útil es negar la Democracia. Yo creo que la gente tiene que votar lo que cree”.

Otra cosa es, ha continuado, “que el sistema haga que partidos minoritarios pierdan sus votos por el camino, pero yo no puedo votar a un partido en el que no creo en su programa, en lo que defiende y en su honradez”. “Que la gente vote en libertad y luego que pase lo que tenga que pasar”, ha sentenciado.