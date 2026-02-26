El CIFP Ciudad de Zamora: alumnos son la "llave" para la escuela inclusiva

"Sois la llave de la verdadera escuela inclusiva". Fue la misión que se les encomendó a los alumnos del CIFP Ciudad de Zamora y también el título de la charla que se impartió en el CFIE, dentro de las actividades de las III Jornadas de Atención a la Diversidad.

Desde Educación Infantil hasta Animación Sociodeportiva, Acondicionamiento Físico, Integración Social o Atención a Personas en Situación de Dependencia —todos ellos grados que se imparten en el Ciudad de Zamora— se puede hacer mucho por la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales, como corroboraron las profesoras Sandra Cordero y Belén López.

Asistentes a la charla en el CFIE de Zamora de las III Jornadas de Atención a la Diversidad / B. B.

Para comenzar esa misión, lo primero es empatizar, más aún teniendo en cuenta que los asistentes a la conferencia serán "piezas clave" del sistema educativo, con un papel fundamental "en construir un sistema más justo e inclusivo", describió Cordero.

Garantizar los derechos de todos los estudiantes

El objetivo es crear una escuela equitativa, "que garantice que todos los estudiantes, independientemente de su origen, circunstancias personales y sociales, tengan las mismas oportunidades para aprender, crecer y desarrollar su potencial. No se trata de ofrecer lo mismo a todos, sino de darles lo que necesitan en cada momento para alcanzar el éxito", detalló.

Belén López, durante la charla en el CFIE de Zamora en las III Jornadas de Atención a la Diversidad / B. B.

Su compañera, Belén López, añadió a la misión de estos alumnos para su futuro profesional vinculado a la inclusión el "compensar las carencias y debilidades de los alumnos", animando a todos a ser "héroes" a través de una escucha activa de las necesidades de los menores.

Actividades para la jornada del jueves

Las actividades de las III Jornadas de Atención a la Diversidad continúan hoy con una gincana inclusiva para alumnado de 5º de Primaria en el pabellón del CIFP Ciudad de Zamora, donde también participarán los alumnos del colegio Virgen del Castillo. Allí, los asistentes a la ponencia en el CFIE de Zamora podrán poner en práctica algunas de las enseñanzas aprendidas.

Por la tarde, el paraninfo del IES Claudio Moyano se abrirá a toda la comunidad educativa —con especial atención a los padres— para asistir a la conferencia que a las 17.00 horas impartirá Mar Romera Morón, titulada "Inteligencia emocional y emocionante".