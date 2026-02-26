Ciclo de Cine Arqueológico en el Museo de Zamora

El Museo de Zamora organiza, con la colaboración del Museo Oiasso y el Festival Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa (FICAB), una nueva convocatoria de su ciclo de cine arqueológico, que reúne los documentales premiados en el último festival, su vigesimoquinta edición, que tuvo lugar en Irún el mes de noviembre pasado.

El ciclo, en sesiones que se celebrarán los miércoles a las 19.30 horas, comenzará el 4 de marzo con la proyección del documental que fue galardonado con el Gran Premio del Festival. La producción franco-china "La ciudad olvidada de la dinastía Ming" redescubre el espléndido complejo imperial de Fengyang, mandado construir durante el último tercio del siglo XIV por Zhu Yuanzhang, fundador de la dinastía Ming, y abandonado sin que llegase a tener uso.

””Off the archeological récord” presenta, a través de los testimonios de arqueólogas de distintas generaciones, el papel de las mujeres en el desarrollo de la disciplina en España, en un ejercicio de recuperación de un trabajo tantas veces silenciado. Esta producción española, que se exhibirá el 11 de marzo, obtuvo el Premio EITB a la perspectiva de género.

"El misterio de las cometas del desierto", tercera proyección del ciclo, que mereció el Premio Especial del Público, ofrecerá el 18 de marzo un acercamiento a unas sorprendentes estructuras arquitectónicas, de mayor antigüedad que las pirámides de Egipto, cuya presencia se multiplica entre el norte de Arabia Saudí y el sur de Jordania sin que su función se hubiese desvelado hasta hace poco.

Por último, el 25 de marzo finalizará el ciclo con una doble proyección. ”Vitrum. La revolución del vidrio en Roma”, Premio Arkeolan a la divulgación científica, estudia la producción, comercio y usos del vidrio en época romana a partir de la recuperación por la arqueología subacuática de un pecio en aguas cercanas a la isla de Córcega.

Después y para acabar, “Arqueólogas de Guipúzcoa”, Premio de la Sección Educativa, mostrará el protagonismo de las mujeres en la construcción de la arqueología en ese ámbito territorial.

Los documentales se proyectarán en versión original, con subtítulos en español en caso de que el idioma sea extranjero, con asistencia libre hasta completar el aforo del salón de actos del Palacio del Cordón en la plaza de Santa Lucía.