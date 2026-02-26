CGT anima a una matriculación “masiva” en los centros públicos

Por “responsabilidad social”, el sindicato CGT anima a las familias zamoranas a matricular a sus hijos de cara al próximo curso en centros públicos. “Cada plaza que se desvía a la concertada es una plaza menos para la escuela que realmente es la nuestra”, apunta la secretaria de la sección de Enseñanza del sindicato, Lara Morín.

“Hacemos un llamamiento a la matriculación masiva en centros públicos dentro del plazo establecido, porque la escuela pública no se defiende solo con discursos, se defiende llenando sus aulas”, apunta Morín.

Datos de matriculación en la pública

Del 17 de marzo al 8 de abril se abre el proceso de admisión de alumnos para el curso 2026-2027. Según los últimos datos de matriculación, el 66,4% de los estudiantes de Castilla y León está en escuelas públicas. Zamora eleva esa media hasta el 74,7%, aunque se queda todavía un poco lejos de Segovia, la provincia con mayor matriculación en la pública de la comunidad, concretamente un 83,3%.

Rueda de prensa de CGT sobre educación. / Cedida

CGT recuerda que la enseñanza pública “lleva años sufriendo recortes de unidades, ratios elevadas, plantillas insuficientes y falta de inversión, mientras se mantiene y amplía la financiación a centros privados y concertados con dinero de todas y todos con los que producir beneficios económicos a unos pocos”, denuncia.

Reflejo de la sociedad

La escuela pública “es un reflejo de la sociedad. Acoge a estudiantes de todos los orígenes y niveles, ofreciendo una educación en valores de convivencia y solidaridad que ningún examen puede medir, pero que es esencial para la vida”, destaca Morín, quien también subraya que es “la única que escolariza a todo el alumnado, también al que tiene necesidades educativas, al que procede de familias con menos recursos, al que vive en pueblos, al que llega de otros países. Sin selección. Sin exclusión. Sin barreras económicas”.

Por todo ello, desde CGT solicitan a las familias que actúen “con responsabilidad social. Llenar la escuela pública es la mejor defensa de la igualdad de oportunidades”.