Ayudas para las nuevas empresas creadas en Zamora de 2023 a 2025

El Ayuntamiento de Zamora ha abierto el plazo de un mes para que las empresas de nueva creación del municipio creadas entre 2023 y 2025 puedan acogerse a las subvenciones municipales, que cuentan con una partida de 160.000 euros ampliable y un mínimo de nueve mil euros por solicitud aceptada.

Se trata de una línea de ayudas anual, que no fue convocada en 2024 y que se ha retrasado en la de 2025 porque ha sido necesario adaptar la convocatoria a la nueva normativa de subvenciones estatal. Esa es la razón por la cual la línea ha salido en estos momentos (fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia), explicó el concejal de Promoción Económica, David Gago.

Consciente de la época electoral en la que estamos Gago se limitó a informar sobre la convocatoria y evitó entrar en mayores valoraciones. Es una línea de subvenciones para empresas instaladas en el término municipal de Zamora que hayan invertido en la nueva empresa 6.000 euros. "Deberán ser de nueva creación, no se admite ampliación de actividades o nuevos centros de trabajo o sucesiones dentro de la misma empresa", explicó el edil. Otros requisitos son el de la creación de al menos un empleo y compromiso de mantener la actividad al menos de un año, tal y como viene reflejada en las bases.

Para quienes soliciten las ayudas a locales, estos deberán tener "uso exclusivo, no puede ser parte de la vivienda familiar y no puede tener un parentesco de hasta segundo grado entre arrendador y arrendatario". Hay 30 días hábiles desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, es decir, a contar a partir de este jueves y hasta el 10 de abril. A continuación hay un plazo de tres meses para resolver y notificar a las empresas que se hayan presentado y con los criterios de valoración fundamentales que tienen que ver con el perfil del promotor, desempleo, juventud, discapacidad, primer negocio, viabilidad del proyecto, ubicación en el casco histórico, digitalización, creación de empleo y nivel de inversión.

Será "compatible con otras ayudas, siempre que no se supere, evidentemente, el coste total del proyecto. En los folletos tenemos un código QR. Y en el propio boletín oficial de la provincia viene el portal de subvenciones estatal, en el cual se accede a la convocatoria y a las bases que la regulan".

En la última convocatoria anual se presentaron 14 empresas que recibieron ayudas medias de entre 6.000 y 8.000 euros.