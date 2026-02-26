Más de 3.500 cuidadores familiares en Zamora, excluidos de la Seguridad Social, claman por apoyo.

Emocionados. Así estaban los miembros de La Asociación Zamorana de Cuidadores en el Entorno Familiar y Amigos (Azacuefa) durante la concentración organizada a las puertas de la Subdelegación del Gobierno. Algunos como a José Luis se les rompe la voz cuando se le pregunta por cómo les afecta estar tantas horas al cuidado de una persona, en su caso, su mujer. Otros como Julia Alejo, presidenta de la asociación, sacan fuerzas de donde apenas quedan para seguir reivindicando sus derechos: "Llevo dos noches sin dormir porque mi madre no ha podido pegar ojo", dice.

Para ellos, este día es un poco más especial, o al menos, diferente al resto, donde la rutina les sume en una monotonía de cuidados intensivos los 365 días al año, las 24 horas al día, incluidos fines de semanas y festivos: "Los cuidadores profesionales tienen su sueldo, nosotros trabajamos sin él. Esto no solo nos discrimina como trabajadores, sino que afecta a nuestros dependientes por ser cuidados en sus casas", explica la presidenta. Una situación que en España afecta a 5 millones de cuidadores. En el caso de Zamora, tan solo 500 están dados de alta en la seguridad social, dejando a fuera a 3.500: "Creo que somos un pilar fundamental en la dependencia porque si estos 5 millones de personas decidiéramos dejar de cuidar, creo que la dependencia dejaría de existir", sentencia.

Según explica, el máximo que recibe un cuidador del entorno de una persona dependiente de tercer grado (el más alto) son 470 euros, mientras que por una prestación vinculada al servicio, la Junta de Castilla y León está dando 1.200 euros por tres horas de servicio: "Los nuestros son cuidados 24 horas 365 días al año, nosotros no cuidamos tres horas al día excluidos sábados, domingos y festivos. Esa es la diferencia. Personas que trabajamos sin sueldo, que estamos noches sin dormir, no nos conceden ningún medio técnico. En todas las charlas dicen que los cuidadores tienen que tener medios técnicos, pero luego no nos dan ninguna cama articulada por no tener un servicio de ayuda a domicilio", exclama Alejo.

Su mensaje es de paz, aclarando que "no vamos en contra de nada ni de nadie, solo estamos buscando los intereses de los cuidadores del entorno familiar y de los dependientes". "Nos sentimos desplazados, humillados y tratados como ciudadanos de tercera", señala la presidenta tras considerar que las personas dependientes tienen "la suficiente dignidad como para decidir cómo y por quién quieren ser cuidadas".

Además, desde la asociación han contado cómo se han sentido tras la conferencia realizada el miércoles 25: "Ayer pasamos mal rato. Estuvimos en La Alhóndiga en la conferencia que hubo de cuidados, y es que se nos desprecia. Están promocionando los cuidados profesionales para que la gente no se quede en casa. Vamos a ver, que los cuidados profesionales yo no digo que no sean buenos, pero cubren tres horas. ¿Qué se hace con ellos el resto del tiempo? Para poder venir hoy aquí tiene que estar mi hijo en casa cuidando de mi madre", dice Alejo. Además, recuerdan el elevado coste que esos cuidados suponen cuando hay que acceder a ellos de forma privada.

Así mismo, han mostrado su indignación ante los mensajes que dicen que Castilla y león va la cabeza en dependencia: "Luego se nos niega incluso una cama articulada. Sabemos que la ley de la dependencia es una ley estatal y que cada comunidad la aplica como quiere, así que en sus manos está que la Junta de Castilla y León nos apoye y nos ayude. Si no nos quieren apoyar es porque no les da la gana. Para ellos es como si no existiéramos", sentencia.

Desde Azacuefa han expresado su pensamiento de que "los cargos políticos están para escuchar y ayudar a la problemática de todos los ciudadanos, no solo de los que les generan algún interés". "En la última semana, estamos viendo como la candidata número uno del Partido Popular por Zamora, Leticia García, se está reuniendo con todas las asociaciones. Nosotros le hemos estado pidiendo una reunión y a día de hoy no sabemos nada. Además, Isabel Blanco no nos ha atendido todavía". Según explican, "quiere que vayamos a Valladolid", una situación imposible debido a que no pueden dejar de cuidar a sus familiares.