Zamora10 solicita ampliar la exposición "EsperanZa" ante la disminución de visitas por las borrascas recientes

La Asociación Empresarial y profesional Zamora10 ha manifestado su deseo de ampliar la exposición de las Edades del Hombre "EsperanZa" con motivo de las once borrascas que han asolado la provincia en las últimas fechas: "La mala climatología de los últimos dos meses ha disminuido notablemente las visitas a Zamora".

La reina Sofía visita 'Las Edades del Hombre' en Zamora. / Archivo

La exposición, de "enorme impacto y esfuerzo económico", es una "oportunidad para reactivar la economía local, así como visibilizar el patrimonio de la provincia y reforzar la identidad cultural de Zamora", recalcan. Es por ello que, bajo esas premisas, la Asociación pide a las instituciones públicas regionales y locales la ampliación del evento aprovechando "los meses de mayor afluencia turística en Zamora", así como, la mejora de las condiciones meteorológicas: "Un paso decidido en este sentido poniendo en valor el potencial de Zamora como escenario de referencia nacional", sentencian.