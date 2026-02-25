Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una visita muy especial en el centro de día Ciudad Jardín de Zamora

Los usuarios de la asociación de Alzheimer participan en un encuentro intergeneracional

Ver galería

Visita de alumnos del colegio José Galera a AFA Zamora / Cedida

La Asociación de Familias y Amigos de Enfermos de Alzheimer, AFA Zamora, ha participado en un encuentro muy especial esta semana, abriendo las puertas de su centro de día a unos pequeños visitantes.

Se trata de una veintena de niños y niñas del colegio de José Galera Moreno, del ciclo de Infantil, que acudieron a una actividad pensada para favorecer el encuentro entre generaciones, acercando así la realidad de las demencias a niños de cuatro años, para que normalicen estas situaciones tan habituales desde la infancia

Actividad del colegio José Galera con AFA Zamora

Actividad del colegio José Galera con AFA Zamora / Cedida

Además del derroche de sonrisas que dejó la visita, mayores y pequeños compartieron tiempo y gestos de cariño. “Este tipo de propuestas intergeneracionales aportan beneficios emocionales y sociales, favoreciendo la conexión con el entorno y el bienestar de las personas afectadas”, agradecen desde el centro de día de AFA Zamora.

El detalle de los más pequeños

Como detalle especial, el alumnado hizo entrega de unas tarjetas de la amistad elaboradas a mano por ellos mismos, un gesto sencillo, pero cargado de significado, puesto que todas las postales tenían la frase “Feliz día”.

Desde AFA Zamora valoran muy positivamente estas iniciativas, que permiten abrir los centros a la sociedad y generar espacios donde compartir, aprender y disfrutar juntos. “La naturalidad, la espontaneidad y la alegría que aportan los niños convierten estos encuentros en experiencias especialmente enriquecedoras para todas las personas implicadas”, subrayan.

La asociación agradece al colegio José Galera y a su equipo docente, en especial a Pilar Ferrero, la sensibilidad y la implicación para hacer posible esta visita, “que contribuye a seguir construyendo una sociedad más consciente y cercana a la realidad de las demencias”.

