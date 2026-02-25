El vapeo, el cribado de cáncer de pulmón en fumadores y la lactancia materna "se cuelan" en el nuevo Código Europeo del Cáncer, lo explica en Zamora la oncóloga Paula Jiménez

La oncóloga asturiana Paula Jiménez ha participado en las Jornadas Infosalud que organiza la Fundación Caja Rural, que en esta charla ha contado con la colaboración de Azayca.

La profesional médica, divulgadora y experta en nutrición que trabaja en el Hospital Universitario Central de Asturias ha ofrecido una ponencia en la que ha desgranado las claves sobre "cómo comer para vencer al cáncer".

También ha detallado las claves del nuevo Código Europeo Contra el Cáncer publicado y validado este año 2026 y que contiene novedades respecto al anterior. Por ejemplo, en la primera de las catorce recomendaciones se alude al tabaco y se incluye por primera vez el vapeo entre las diferentes formas de inhalación de humo que hay que evitar. La importancia de mantener el hogar, los coches y los espacios cerrados libres de humo se sitúa como segundo pilar de lucha contra los tumores, mientras que el tercero consiste en evitar el sobrepeso y la obesidad y el cuarto incide en el ejercicio físico.

En la alimentación se incide en el quinto apartado, en el que se recomienda una alimentación basada en productos integrales, las verduras, las legumbres y las frutas. Es decir, la dieta mediterránea de toda la vida. "En los últimos años hemos pasado de dietas milagrosas a la antiinflamatoria, que es modernizar la dieta mediterránea, basada en alimentos que bajen la inflamación del organismo", ha apuntado Paula Jiménez, que ha recordado la necesidad de huir de las bebidas azucaradas, la bollería industrial o de carnes procesadas como los embutidos, entre los que algunos, como el jamón ibérico, pueden ser algo más sanos que otros.

Paula Jiménez, durante la conferencia. / Alba Prieto

Frente a los estudios que apuntan a que el consumo moderado de alcohol en algunos casos puede prevenir enfermedades cardiovasculares, como tomar una copa de vino en las comidas, Paula Jiménez ha subrayado que frente al cáncer "ya desde la primera copa favorece" cánceres tan frecuentes como el de mama o el de colon, por lo que evitar el consumo de bebidas alcohólicas figura como sexta recomendación.

Exposición al sol y a un gas radiactivo

La séptima clave tiene que ver con evitar la exposición al sol y utilizar protección solar; la octava con protegerse frente a los factores cancerígenos en el trabajo y la novena con el radón y el riesgo que supone vivir en casas con altos niveles de ese gas radiactivo.

Asistentes a la charla. / Alba Prieto

En décimo lugar, como novedad, el código recoge que para prevenir en la mujer el cáncer es bueno "mantener la lactancia materna tanto tiempo como sea posible" y evitar la exposición a la terapia hormonal sustitutiva durante los años de la menopausia.

La supervivencia del cáncer en tratamientos de quimioterapia mejora con ejercicios de fuerza, de equilibrio y de marcha rápida, bici estática o natación

Las últimas claves tienen que ver con impulsar los cribados de detección precoz de determinados cánceres como el de mama o el de colon. Como novedad, también se ha incluido la recomendación de hacer cribado de cáncer de pulmón en personas de alto riesgo como los fumadores, algo que ya se hace en otros países pero no en España si hay antecedentes. Por último, se incide en detectar y tratar infecciones asociadas al cáncer como la hepatitis B, el VIH y, como novedad, la bacteria helicobacter pylori.

La oncóloga ovetense ha hecho alusión además al beneficio del ejercicio físico en pacientes sometidos a quimioterapia, ya que en un ensayo se ha demostrado que incrementa la probabilidad de supervivencia y reduce el riesgo de mortalidad. Basta con 30 minutos de marcha rápida, bici estática, natación o baile tres días a la semana, 20 minutos de ejercicios de fuerza dos días a la semana y practicar también ejercicios de equilibrio. Algo recomendado tanto para pacientes oncológicos como para toda la población. La salud es lo primero.