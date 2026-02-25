Temperaturas de primavera en Zamora… con lluvias en camino: ¿qué día cambiará el tiempo?

Este miércoles los termómetros han marcado temperaturas máximas de 20 grados en Zamora capital, y aunque las mínimas todavía siguen siendo frescas, casi se puede hablar de un adelanto primaveral. Sin embargo, las previsiones meteorológicas avisan del regreso de las lluvias, pero ¿cuándo?

La jornada del jueves 26 de febrero será fría en las primeras horas del día, con temperaturas mínimas de dos grados, mientras que se espera una variación de hasta 18 grados más en las horas centrales del día. Los zamoranos podrán seguir disfrutando del buen tiempo y de cielos totalmente despejados.

Previsión de la AEMET para los próximos siete días. / AEMET

Parecida es la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología para el viernes 27 (6/18), sábado 28 (3/14) y domingo 1 de marzo (0/16), pero con ligeros descensos de las temperaturas y unas probabilidades muy bajas de precipitaciones: 30 por ciento el viernes, 20 el sábado y 25 el domingo.

En cambio, las lluvias regresarán el lunes 2 de marzo a Zamora capital, según la previsión de hoy de la AEMET. Las temperaturas continuarán siendo agradables para ser invierno, pero las probabilidades de lluvias aumentarán hasta el 90 por ciento, descendiendo ligeramente el martes 3 de marzo (60 por ciento).

Polvo en el aire

Mientras tanto, Castilla y León vuelve a estar pendiente por las altas concentraciones de polvo en el aire, procedente del norte de África. La alerta se mantendrá activa durante dos días en toda la comunidad.

Las recomendaciones generales para la población incluyen revisar la calidad del aire antes de realizar planes y ejercicio al aire libre, especialmente las personas sensibles y los grupos de riesgo, así como evitar actividades que aumenten la emisión de partículas.