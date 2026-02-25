Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Renfe cobra lo mismo por ir a Vigo que a Sanabria desde Madrid

El viaje desde la capital de España a la comarca zamorana dura tres horas menos

Un tren pasa por la estación de Sanabria AV.

Un tren pasa por la estación de Sanabria AV. / JOSE LUIS FERNANDEZ

Carlos Gil Andrés

No es la primera vez que ocurre, pero un viajero que buscaba billete se ha vuelto a encontrar con otro ejemplo de la intolerable discriminación que sufren los viajeros de tren de Sanabria por parte de Renfe. Ir desde Madrid a Sanabria, un viaje de poco más de hora y media cuesta lo mismo en Renfe que ir desde la capital de España a Vigo, un viaje con tres horas más de duración. Por tanto, Renfe gana lo mismo con un viajero sanabrés que con uno vigués, a pesar de lo cual retira las frecuencias de la comarca para favorecer a los de la capital gallega.

Cualquiera lo puede comprobar. Este diario ha hecho una sencilla comprobación con los trayectos de Madrid a Sanabria y Vigo durante varios días, concretamente el 10, 11, 12 y 13 de marzo. En todos ellos, en el tren que parte de Madrid a las 18.06 horas ofrece los billetes a 29 euros el día 10 de marzo, da igual si se sacan a Sanabria AV o a Vigo. El día 11, pasa lo mismo, el billete cuesta 39 euros, viajes hora y media o cuatro horas y media. El día 12, idéntica jugada, por 49 euros lo mismo vas a Sanabria que al reino de Abel Caballero, y finalmente el viernes 13, apoquina 69 euros tanto quien va a ver el Lago como el que opta por la playa de Samil.

La situación es un agravio comparativo inexplicable.

