Mensaje contundente del PSOE: "No podemos conformarnos. Castilla y León tiene que estar en color, no en blanco y negro"

Gómez ha explicado que el objetivo del PSOE Zamora es “colocar cada día, durante los quince días que tiene la campaña, un mensaje en el debate público”, abordando cuestiones como la sanidad, la educación, la gestión de emergencias, el patrimonio, la agricultura, el sector agroalimentario o las infraestructuras.

“Vamos a hablar de todo lo que importa y lo haremos en clave absolutamente propositiva y optimista. Estamos un poco en blanco y negro todavía, y creo que eso es algo que podemos cambiar”, ha señalado, destacando que la candidatura recorrerá los municipios cabecera de comarca y otros puntos de la provincia para trasladar directamente su proyecto a la ciudadanía.

La campaña arrancará con la pegada virtual de carteles y contará con la visita de dirigentes nacionales y autonómicos como la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López; el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón; o la presidenta del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, Iratxe García. Por su parte, el candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, visitará la provincia hasta en tres ocasiones. Además, según ha indicado el cabeza de lista, están aún al tanto de las agendas de varios líderes nacionales con los que se está trabajando para que puedan acudir a la provincia, entre ellos José Luis Rodríguez Zapatero.

El acto central de la campaña tendrá lugar el domingo 1 de marzo en el Pabellón de La Josa, en Zamora, en un formato de convivencia abierto a la ciudadanía, donde se hará una paella popular para todos los asistentes.

Durante su intervención, Iñaki Gómez ha defendido la necesidad de modernizar Castilla y León y superar lo que ha calificado como una gestión “anclada en el siglo XX”. Ha puesto como ejemplo las infraestructuras, la situación de consultorios médicos, centros educativos o la gestión de emergencias.

“No podemos conformarnos. No estamos condenados a estar siempre por detrás. Castilla y León tiene que estar en color, no en blanco y negro. Estamos en el siglo XXI y debemos actuar como tal”, ha afirmado.

El candidato socialista ha insistido en que la campaña será de proximidad, con presencia diaria en la calle y reuniones con colectivos, trasladando propuestas concretas para situar a Zamora y a Castilla y León en el lugar que les corresponde: “Creemos que es posible cambiar el futuro. Y vamos a hacerlo con ilusión, con propuestas y con una sonrisa”, ha concluido.

Calendario de actos electorales

Jueves, 26 de febrero

Pegada virtual de carteles e inicio oficial de campaña.

Viernes, 27 de febrero

Visita a Zamora de Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Sábado, 28 de febrero

Acto en Puebla de Sanabria a las 13:00 horas.

Domingo, 1 de marzo

Acto público en Zamora con Carlos Martínez y Patxi López, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados.

Lugar: Pabellón de La Josa

Hora: 12:45.

Lunes, 2 de marzo

Visita de Carlos Martínez a Benavente, con recorrido por el Centro de Transportes.

Viernes, 6 de marzo

Visita de Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, y acto con la militancia.

Lugar: Casa de la Cultura de Benavente

Hora: 19:00.

Sábado, 7 de marzo

Acto en Toro con Iratxe García, presidenta del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo.

Martes, 10 de marzo

Encuentro transfronterizo.

Miércoles, 11 de marzo

Visita de Carlos Martínez a Toro, en horario de mañana.

Viernes, 13 de marzo

Desayuno informativo.