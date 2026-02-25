El PP de Zamora da inicio a la campaña electoral a las cortes de Castilla y León: "Existe una gran diferencia entre los partidos que defienden los intereses del sanchismo y los que defienden las políticas de Alfonso Fernández Mañueco"".

Leticia García Sánchez, cabeza de lista del Partido Popular a las cortes de Castilla y León por Zamora, ha remarcado la importancia del lema del que el PP se ha abanderado: "Aquí, certezas". Un mensaje "muy importante que refleja el objetivo del partido y su forma de trabajar. Donde se demuestra que el Partido Popular no es de ocurrencias ni promesas falsas, sino de certezas", enfatiza la política. Además, ha destacado que con el "aquí" se refiere a Zamora: "Queremos hablar durante esta campaña de las necesidades de los zamoranos, de las necesidades de Castilla y León", sentencia.

Un doble objetivo

Para el Partido Popular de Zamora su mensaje podría resumirse en dos puntos claves: balance y comprensión. Así lo ha hecho saber García Sánchez:

"Queremos hacer un balance y explicar con hechos el trabajo de los últimos años en el gobierno de Castilla y León", explica. Para el partido, es fundamental demostrar lo que ha supuesto "colocar a nuestra comunidad autónoma en el liderazgo de los servicios públicos, de los servicios sociales, en educación, en sanidad, pero también en la creación de empleo y del desarrollo industrial", recalca. Además, la cabeza de lista no ha querido olvidar como el partido "ha situado a Zamora y a Castilla y León como uno de los mejores destinos de España para vivir en los próximos años". El segundo objetivo del Partido Popular reside en la necesidad de dar a conocer a los ciudadanos los proyectos de cara al futuro, un objetivo que pretenden "hacer desde el punto de vista de la certeza": "Nosotros somos un partido de gobierno que funciona, que tiene equipo, proyectos y que pone en el centro de la acción política siempre a las personas. Esa es la seña de identidad del Partido Popular, ofrecer respuestas a las necesidades". Además, Leticia García Sánchez ha querido recalcar que "no quieren titulares": "Nosotros no denunciamos. Nosotros tratamos de resolver problemas, no generarlos".

Una campaña donde estas premisas se refuerzan con el deseo de "una campaña serena, útil y didáctica", relatan desde el partido. No obstante, la política ha querido destacar que "no todos los partidos son iguales" en esta provincia, y que existe una "gran diferencia entre los partidos que defienden los intereses del sanchismo y los que defienden las políticas de Alfonso Fernández Mañueco".

Propuestas para los próximos días

Tras las declaraciones de la cabeza de lista del Partido Popular, el coordinador provincial de la campaña, Víctor Gómez de la Parte ha desarrollado el que será parte del programa electoral previo a las elecciones autonómicas:

Se dispondrá de mesas sectoriales y mesas para pedir el voto e informarte del programa "para que los zamoranos conozcan a nuestros candidatos y nuestro programa electoral, explica. Además, el coordinador ha querido recalcar que no se trata solo de una propuesta para Zamora capital, sino que se recorrerán diferentes pueblos de la provincia , así como llevarán su mensaje a los 248 municipios a través de 5 caravanas provinciales en las que participarán los 10 miembros de la lista a las cortes de Castilla y León del Partido Popular.

(mítines, visitas o actos sectoriales). "Una campaña directa a la sociedad y abierta para todos", explica el coordinador, destacando los actos sectoriales fundamentales de los consejeros, que tienen el objetivo de debatir los temas que más preocupan a la ciudadanía y que "no serán mítines".

Los debates

A expensas de las fechas, el Partido Popular ha anunciado alguno de los actos sectoriales que contarán con líderes y miembros del partido. En primer lugar, un acto económico en Benavente con Carlos Fernández Carriedo. En segundo lugar, un acto sobre cultura y turismo con la viceconsejera Mar Sancho; en tercer lugar, la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, hablará sobre los servicios sociales, estos dos últimos, en Zamora capital. Además, a esa misma ubicación, acudirá el consejero José Luis Sanmerino para hablar sobre infraestructuras y movilidad. Por último, la candidata, y también consejera, Leticia García, llevará a cabo otro acto en la ciudad, sobre empleo, empresa y autónomos.

Líderes nacionales

Aunque aún pendientes de las agendas, Gómez de la Parte ha anunciado la visita de algunos líderes nacionales que se irán anunciando conforme se desarrolle la campaña. Aun así, la visita que ya está confirmada en la del presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien visitará la provincia de Zamora en esta campaña electoral.

¿Coalición o gobierno en solitario?

Gobernar en solitario. Ese es el objetivo del Partido Popular según Leticia García Sánchez, un deseo que justifica, ya que "se ha demostrado precisamente en Castilla y León que el gobierno en solitario es mejor para los ciudadanos", explica. Además, dice no estar pendiente de los sondeos, por el hecho de que "solamente hay uno que es decisivo. El auténtico termómetro y barómetro que es la urna del 15 de marzo", sentencia.