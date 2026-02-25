Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevos cortes y desvíos en la Avenida de Galicia por el reinicio de las obras en la N-122

La Demarcación de Carreteras informa de afecciones al tráfico esta semana y anuncia que la pavimentación comenzará en la rotonda de la Avenida de la Feria.

Cortes y desvíos en la Avenida de Galicia

Cortes y desvíos en la Avenida de Galicia / Cedida

Alejandro García Benito

La Demarcación de Carreteras de Castilla y León Occidental, a través de la Unidad de Carreteras de Zamora, ha informado del reinicio de las obras de humanización de la travesía de la N-122 en la Avenida de Galicia, lo que implicará nuevas afecciones al tráfico durante los próximos días.

Los trabajos obligarán a establecer cortes y desvíos alternativos en uno de los principales accesos a la capital zamorana. Las modificaciones afectan tanto al sentido de entrada como de salida de la ciudad, por lo que se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación y prestar especial atención a la señalización provisional instalada en la zona.

En sentido salida de Zamora, el tráfico será desviado por la calle Remesal y la calle Primero de Mayo, itinerario que permitirá conectar nuevamente con la vía principal evitando el tramo afectado por las obras. Por su parte, en sentido entrada a Zamora, los vehículos deberán circular por la carretera de la Hiniesta como alternativa al trazado habitual de la Avenida de Galicia.

Las obras de humanización de la travesía buscan mejorar la integración urbana de este tramo de la N-122, una vía que soporta un elevado volumen de tráfico y que constituye uno de los ejes estratégicos de comunicación de la ciudad. Los trabajos incluyen actuaciones de adecuación del firme, mejora de la seguridad vial y adaptación del entorno para favorecer una circulación más ordenada y segura tanto para vehículos como para peatones.

Los trabajos de pavimentación comenzarán en la rotonda de la Avenida de la Feria.

Además, se ha avanzado que, tras la mejora de las condiciones meteorológicas, la próxima semana comenzarán los trabajos de pavimentación. Esta nueva fase implicará previsiblemente más restricciones puntuales, cuyos detalles serán comunicados próximamente para conocimiento de los usuarios de la vía.

Las autoridades insisten en la importancia de respetar la señalización provisional y extremar la precaución en las zonas de obra, donde pueden producirse retenciones en determinados momentos del día, especialmente en horas punta. Asimismo, recuerdan que estos trabajos, aunque puedan generar molestias temporales, están orientados a mejorar la seguridad y la calidad del entorno urbano en uno de los accesos más transitados de Zamora.

Desde la Demarcación de Carreteras se continuará informando sobre cualquier modificación adicional que afecte a la circulación mientras avancen las actuaciones previstas en la Avenida de Galicia.

