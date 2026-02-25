Meliza 2026 cierra con récord de 25.000 visitantes y un impacto económico de más de 2.000.000 de euros en Zamora
La VII Feria Apícola Internacional de Zamora, Meliza, ha rozado, en su última edición, los 25.000 visitantes, logrando un impacto económico superior a los dos millones de euros
A un día del final de la última edición de Meliza, el evento se ha consolidado como uno de los grandes encuentros apícolas y divulgativos del país, reuniendo a casi 25.000 visitantes, una cifra que no se había registrado en años anteriores, donde apenas se llegaron a contabilizar los 20.000 visitantes.
El Túnel de la Miel
El Túnel de la Miel ha sido uno de los grandes atractivos turísticos de dicho evento, recibiendo a más de mil personas.
La Colmena 360
Este espacio, junto con el Túnel de la Miel, ha sido de los más concurridos. Un puesto a través del cual tanto niños como adultos pudieron observar en directo como se comportan los miembros de la colonia, así como escuchar el zumbido de las abejas o localizar a la abeja reina, acaparadora de todas las miradas.
La feria consolida su crecimiento
Tras superar muy por encima las cifras recogidas en anteriores ediciones, la feria ha alcanzado, además, los 187 stands correspondientes a 110 empresas, llegando a ampliar su superficie de 5.000 a 6.000 metros cuadrados. Unas cifras que posicionan el evento a tan solo 1.000 metros cuadrados de la mayor exposición interanual del sector, Apimondia.
Pero, ¿a qué se debe este aumento?
La respuesta se esconde tras el aumento de la superficie contratada por cada expositor, una decisión que ha permitido mejorar notablemente la calidad, la imagen y la profesionalización de los espacios. Además, en lo que a la economía se refiere, los resultados han sido muy positivos, ya que según estimaciones realizadas, se calcula un incremento aproximado del 25% en las ventas, incluyendo un notable crecimiento en la comercialización de miel, alcanzándose un volumen de negocio directo cercano al millón de euros, cifra igualmente un 25% superior a la registrada en 2025.
Impacto en Zamora
La celebración de un evento de semejante magnitud ha tenido un impacto directo en la economía de la ciudad, donde hoteles, apartamentos turísticos y restaurantes han vivido un "boom" durante todo el fin de semana. En total, y a la espera de los datos exactos, se estima un impacto económico en la provincia superior a los 2.000.000 de euros, un 30% más que en la edición anterior.
Así mismo, la feria ha reunido a 13 países en total, que representaron el 41% de los expositores profesionales y el 25% del total de participantes.
Próximas ediciones
Dados los resultados de la VII Feria Apícola Internacional de Zamora, la organización ha considerado reforzar, de cara a las próximas ediciones, la oferta hostelera dentro del propio recinto ferial, así como ampliar el número de talleres infantiles y actividades complementarias.
La próxima edición, Meliza 2027, se celebrará del 19 al 21 de febrero, coincidiendo, como es tradición, con el tercer fin de semana del mes.
