La Justicia echa el guante a los hackers que estafaron 118.000 euros empresas de Zamora

Ciento dieciocho mil euros es el botín que lograron los hackers que manipularon el correo electrónico de una empresa para manipular las facturas y hacer que el dinero destinado a otros clientes pasara a una cuenta fraudulenta. Por fortuna, se ha logrado recuperar una importante suma del dinero, 80.000 euros e identificar a los presuntos culpables, que debían sentarse este miércoles en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial.

Un banquillo que estaba vacío, porque uno de los acusados, el camerunés, I.D., declaraba por videoconferencia, al alegar que no disponía de medios para desplazarse a Zamora para la vista, debido a que reside en Benalmádena, el Málaga. Y la otra, A.A.B.M.no se presentó, pese a haber sido citada formalmente. Tampoco se le pudo localizar por teléfono en el momento del juicio, por lo que la magistrada que presidía la vista en la Audiencia Provincial ordenó una requisitoria para asegurarse de que en la nueva fecha del juicio, el 18 de marzo, estaría a disposición de los tribunales. Una requisitoria significa que esta mujer entra en busca y captura e ingresará en prisión hasta la fecha del juicio.

El camerunés pidió un intérprete de inglés para la próxima sesión del juicio, ya que su conocimiento del castellano es limitado.

El modus operandi de los hackers consistió en hacerse con el control del correo electrónico de una empresa. Cuando esta pagaba alguna factura, los estafadores se las ingeniaban para alterar el número bancario y hacer que el dinero en lugar de ir a su destinatario original acabara en la cuenta fraudulenta. Inmediatamente, los fondos se sacaban a través del cajero automático, se derivaban a cuentas de otros países o de testaferros.

Lo que ocurrió en este caso es que la empresa hackeada se dio cuenta de que algo iba mal, ya que había clientes a los que había abonado facturas que reclamaban el pago. Denunciados los hechos, los cuerpos policiales se pusieron a investigar y lograron bloquear algunos de estos pagos e identificar la cuenta de destino, así como identificar a los implicados en el asunto.

La fiscal pide para los dos acusados penas de un año y diez meses de prisión para cada uno, además del pago de una multa de 350.000 euros. Una de las acusaciones eleva las penas de prisión para ambos acusados a cuatro años y un día y multa de diez meses a razón de diez euros diarios por un delito de estafa (tres mil euros) y dos años y un día de prisión por el de falsedad documental.

Por su parte la otra acusación solicita cuatro años de cárcel para cada uno por el delito de estafa.