La Junta pro Semana Santa de Zamora estrena web y logotipo

La Junta Pro Semana Santa de Zamora ha presentado oficialmente su nueva página web concebida como herramienta clave para la difusión, modernización y proyección exterior de la Pasión zamorana. Renovación digital que, era uno de los compromisos de los actuales responsables de la entidad para estar "acorde a los tiempos y con información actualizada", señaló el presidente, Israel López.

Lanzamiento que se ha demorado respecto a las previsiones iniciales, debido al intenso trabajo para dotar a la plataforma de contenidos rigurosos y relevantes. Web que nace con vocación de ser un "espacio vivo" con recursos visuales e información práctica tanto para los zamoranos como para los interesados en acercarse a disfrutar de la Semana Santa de Zamora.

"Limpieza visual, facilidad de lectura y contenido" son los tres pilares en los que se ha asentado el nuevo diseño desarrollado por Jorge Martinde, responsable del apartado técnico y visual, Mientras que la periodista Ana Pedrero ha sido la encargada de la coordinación y elaboración de los contenidos.

Presentación web Junta Pro Semana Santa / José Luis Fernández / LZA

La web semanasantadezamora.es se articula en cinco grandes apartados: Inicio, Junta pro, Cofradías, Actualidad y Contacto. Dentro del bloque de cofradías se ha establecido una diferenciación entre las hermandades como tales y las procesiones, atendiendo a la singularidad organizativa de algunos desfiles procesionales que no corresponden estrictamente a una cofradía concreta.

Cada apartado dedicado a cada cofrafía o hermandad cuenta además con una ficha resumen con sus datos esenciales, un texto sobre su historia, galerías fotográficas y y otros elementos distintivos de sus desfiles.

Además, el portal incluye los itinerarios oficiales de 2026, ya actualizados con los cambios previstos para este año, así como un calendario completo de actos, cultos, asambleas y oficios litúrgicos.

La presentación en la Cámara de Comercio de Zamora sirvió también para mostrar la actualización del logotipo institucional. El nuevo diseño mantiene la esencia del anterior, pero con un "lavado de cara que simplifica formas y adapta la imagen corporativa a estándares actuales". Nueva identidad gráfica que emplea una gama cromática inspirada en los tonos morados y azules.

Aplicación móvil y redes sociales

La página web se complementa con la aplicación oficial, ya disponible para dispositivos Android e iOS, que permite el seguimiento en tiempo real de las procesiones. "En la cruz guía siempre hay un dispositivo, con lo cual también se va a seguir a tiempo real la procesión", apreció Pedrero.

Presentación web Junta Pro Semana Santa / José Luis Fernández / LZA

Además, la Junta Pro Semana Santa ha anunciado que ha reforzado su presencia en redes sociales con nuevos perfiles en X e Instagram, tras la imposibilidad de recuperar las cuentas anteriores. Estos canales replicarán y ampliarán los contenidos publicados en la web, especialmente en momentos de urgencia informativa como posibles modificaciones o suspensiones de desfiles.

Por último, los responsables subrayaron que la web continuará perfeccionándose en los próximos días, especialmente en sus versiones móvil y tablet, y animaron a los usuarios a comunicar posibles errores o sugerencias.