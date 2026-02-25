Incertidumbre por las demoras en las citas sanitarias en Zamora: "¿Se han olvidado de mí?"

"¿Es normal que, tras dos meses, aún no me haya llegado la carta para una resonancia magnética? La mandaron como preferente y a día de hoy sigo sin recibirla". Esta pregunta la ha publicado un usuario anónimo en un grupo de Facebook para conocer el funcionamiento de la sanidad en Zamora, pero las respuestas que ha recibido no son demasiado halagüeñas.

Esta persona está preocupada porque está pendiente de una intervención quirúrgica y hasta que no reciba la carta no puede pedir cita "para el especialista, para los resultados y demás". "¿Estos tiempos de espera son normales o se han olvidado de mí? No me parece normal", concluye su comunicado.

Publicación compartida en Facebook sobre la sanidad en Zamora. / Cedida

El apartado de comentarios se ha llenado de malas experiencias relacionadas con los plazos y tiempo de espera de la sanidad en Zamora. "14 meses para que me vea el endocrino, o sea que estás en fechas", ha escrito un usuario. "Yo llevo casi un año esperando, y lo que queda, y encima no hay medicos especialistas en neurología, así que aqui seguimos a la espera", añade otra.

Una usuaria le ha explicado que "seguramente te llegue la carta poco antes de la cita o inclusive te llamen por teléfono. A mí la última vez me llamaron y luego llegó la carta, y quedaba poco para la cita. También están dando citas para los fines de semana; a mí me tocó ir un domingo", asegura.

Otra mujer ha contado que lleva esperando cinco meses para una cita para un electromielograma, "y nada". "No sé para qué año me darán, si para este, para el que viene o esperarán a que me muera para darme cita", ironiza ante los retrasos en las citaciones.

Caso parecido al de otra paciente, que lleva esperando para el médico digestivo desde abril de 2025, y su madre desde diciembre de 2024, y aún no han recibido cita, incluso "llamando a atención al paciente y todo".

Noticias relacionadas

Por lo que parece, estos plazos entran dentro de lo "habitual", como cuenta otra usuaria de Facebook. "Me tardó 6 meses en llegar la carta y la cita era para 5 meses después, con lo cual pasó un año. Esto por desgracia funciona así", apostilla.