Fallece el sacerdote zamorano José Ángel Rivera de las Heras

El sacerdote José Ángel Rivera de las Heras, figura fundamental en el arte y patrimonio eclesiástico de la provincia, ha fallecido, después de haber sufrido hace unos días un infarto del que había sido operado en Salamanca. El velatorio está abierto en el local parroquial de San Frontis y la misa de funeral se celebrará a las cuatro y media de la tarde de este jueves en San Ildefonso.

Párroco de San Frontis y capellán del Vía Crucis, Rivera de las Heras había sido deán de la Catedral y responsable de Patrimonio de la diócesis.

Es una figura fundamental para el conocimiento de la Catedral y todos sus valores artísticos además de promotor de múltiples exposiciones sobre el arte religioso e impulsor del Museo Diocesano.

Durante mucho tiempo fue el representante del Obispado en la Comisión de Patrimonio Cultural, debido a su amplio conocimiento de toda la diócesis y su rico patrimonio.

Nacido en el barrio de San Frontis el 9 de marzo de 1960 (estaba a punto de cumplir los 66 años de edad) y ordenado presbítero el 7 de julio de 1990, su trayectoria sacerdotal, dedicada al servicio pastoral, educativo y a la conservación del patrimonio cultural eclesiástico, ha dejado una profunda huella en la vida diocesana, señala el Obispado de Zamora.

A lo largo de más de tres décadas de ministerio, Rivera desempeñó numerosos cargos al servicio de la Iglesia y de la comunidad zamorana. Entre ellos, fue Educador en la Residencia-Colegio Menor “San Atilano” de Zamora, párroco “in solidum” de varias comunidades parroquiales, profesor del Centro Teológico Diocesano “San Ildefonso” y capellán de las Carmelitas Misioneras Teresianas de la Casa Sacerdotal “San José” de Zamora.

En 1995 fue nombrado Delegado Diocesano para el Patrimonio y la Cultura y Vicario Parroquial de San Frontis de Zamora, y en 1996 asumió la dirección del Archivo Histórico Diocesano y de la Biblioteca Diocesana.

En 2002 fue designado párroco de San Frontis y, posteriormente, moderador “in solidum” de Carrascal. Como responsable cultural de la Diócesis, fue Director del Museo Diocesano de Zamora desde 2012, contribuyendo al realce y difusión del patrimonio sacro.

Desde 2008 también había sido Canónigo-Archivero y Delegado del Museo de la S. I. Catedral de Zamora. Entre 2015 y 2022 ejerció el cargo de Deán-Presidente del Cabildo de la S. I. Catedral, y desde 2019 hasta 2021 fue Arcipreste del Arciprestazgo de Zamora-Ciudad. Delegado Episcopal de Patrimonio desde 31 de julio de 2021.

Durante su ministerio también formó parte de diversos organismos eclesiásticos, como el Consejo Diocesano de Asuntos Económicos, el Colegio de Consultores y la Comisión de Asesoramiento y Control del Fondo Sacerdotal de Compensación.

Rivera será recordado por su dedicación al estudio, defensa y promoción del patrimonio cultural de la Diócesis, así como por su servicio fiel a la Iglesia diocesana en múltiples ámbitos pastorales, educativos y culturales.

La diócesis de Zamora "expresa sus condolencias a la familia, comunidades parroquiales y a todos aquellos que compartieron su ministerio, y encomienda su alma a la misericordia del Señor".

Rivera de las Heras estaba considerado como el mayor especialista en arte religioso de la diócesis y uno de los mejores de todo Castilla y León. Su figura trascendía, de hecho, el ámbito local como demuestra su papel de dirección de varias ediciones de Las Edades del Hombre, entre ellas Toro y Ciudad Rodrigo.

Uno de sus trabajos más importantes es el catálogo todo el patrimonio artístico de la diócesis: cada pieza de cada iglesia de Zamora tiene una ficha documentándola. Ese conocimiento